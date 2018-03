M5s | stop al reddito di cittadinanza | è fuori dal Def

Da Salvini nuovo stop a Berlusconi : 'Non voglio raccattare profughi M5s' : Il leader della Lega è convinto che l'alleanza ce la farà da sola, altrimenti, 'si torna alle urne'. Contraria anche la Meloni, , Fdi, che rilancia l'idea di una manifestazione unitaria -

Sondaggi - ultimi dati prima dello stop. Centrodestra invincibile ma senza maggioranza. Al Sud M5s al 38 e Lega al 7 : Gli ultimi Sondaggi confermano quello che hanno sempre detto negli ultimi 6 mesi. Oggi una maggioranza certa non esiste. Il Centrodestra, la coalizione più avanzata, al massimo può arrivare a quota 296, cioè a 20 seggi dalla soglia necessaria. Cinquestelle e centrosinistra, come si sa, sono molto più lontani, mentre un’eventuale alleanza di larghe intese è tutta da calcolare e formare con fatica, un pezzo a destra e un pezzo a sinistra. ...

M5s : pressing per stop a sistema scontrini - ma Grillo tiene duro : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – stop scontrini, mandare in pensione il sistema di rendicontazione attuale stabilendo una quota fissa da devolvere mensilmente, sempre decurtando stipendi e diaria. E’ l’idea che si fa spazio in casa M5S. Tra gli ostacoli da superare c’è tuttavia la posizione di Beppe Grillo -sempre più defilato ma comunque garante del Movimento- che invece sarebbe convinto della bontà del metodo adottato ...

Lombardia : Violi (M5s) - sì alle Zes - serve legge per stop delocalizzazioni : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "Come i territori svantaggiati di montagna e le valli, anche le zone di confine con la Svizzera meritano un’attenzione che non c’è mai stata da parte della Regione Lombardia". Così Dario Violi, candidato presidente della Lombardia per il M5S, nel corso della maratona el

M5s - Grillo stoppa le polemiche : 'Parlamentarie chiuse - un successo' : La nostra è stata una prova di democrazia diretta che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo". E il M5S annuncia: "I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che ...

Atac - c'è il rischio stop. Colomban : «M5s blocca il salvataggio» : «Io alla Raggi lo avevo detto subito, due mesi dopo la nomina in giunta: per salvarsi Atac non può restare al 100% in mano al Campidoglio, è una società con troppi...

Biglietti Atm Milano - Violi (M5s) : “Stop all’aumento - serve ticket unico per incentivare uso dei mezzi” : Stop all’aumento dei Biglietti del trasporto pubblico locale a Milano e biglietto unico integrato nell’area metropolitana milanese. Sono le proposte del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato l’avvio di una raccolta firme su tutto il territorio metropolitano. La petizione, rivolta al Comune di Milano, a Città Metropolitana e a Regione Lombardia, chiede “di riconsiderare e rendere omogenee le zone del sistema tariffario in vigore ...

M5s : "Stop a Fazio e Vespa in campagna elettorale" : "Non siamo contro 'Porta a Porta' o 'Che tempo che fa': chiediamo solo che l'intervistatore abbia un contratto giornalistico inquadrato in Rai o che sia almeno iscritto all'Albo dei giornalisti ". Lo ...

Rifiuti Roma - Zingaretti : meno arroganza - stop a interessi M5s : Roma, 8 gen. (askanews) 'Noi non ci sottrarremo mai alla necessità di aiutare la Capitale e mi permetto di dire che la dose di arroganza, presunzione e anche di falsità o si abbassa o il problema non ...

M5s contro la Rai : «In campagna elettorale stop ai programmi di Fazio e Vespa» : I grillini chiedono lo stop a Porta a porta e Che tempo che fa. La Rai: «Porte aperte a tutti i partiti: il primo ospite da Vespa sarà Luigi Di Maio». L’ira di Salvini