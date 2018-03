M5S | Luigi Di Maio | ' No a governo istituzionale o di tutti Voto non ci spaventa'

Luigi Di Maio - perché basta farlo governare per far sparire lui e il M5S : Credevamo che 'essere nuovi' giovasse alla politica e al Paese e poi abbiamo scoperto che giova soprattutto agli aspiranti politicanti.

Pomigliano d'Arco - NA - Luigi Di Maio Ringrazia Elettori M5S. Volantinaggio a Brusciano : Adesso abbiamo aperto uno squarcio in quel modo di fare politica e di gestire lo Stato e indietro non si torna» . Su YouTube è reperibile l'intero discorso di Luigi Di Maio. Anche a Brusciano che ...

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5S - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

Luigi Di Maio - Franco Bechis : l'alleanza tra M5S e Pd può essere l'inizio della fine dei grillini : Le sirene sono tante, non ultima quella del Fatto quotidiano di Marco Travaglio, che in queste settimane si è intestato il ruolo di gran suggeritore del Movimento cinque stelle. Le sirene cantano per ...

Cosa ha intenzione di fare M5S se va al governo. Un post di Luigi Di Maio : Una settimana dopo il voto che ha portato M5s a essere il primo partito italiano Luigi Di Maio affida a un post sul blog il programma di un eventuale esecutivo a guida 5 Stelle. Cita De Gasperi, la ...

Cosa ha intenzione di fare M5S se va al governo. Un post di Luigi Di Maio : Una settimana dopo il voto che ha portato M5s a essere il primo partito italiano Luigi Di Maio affida a un post sul blog il programma di un eventuale esecutivo a guida 5 Stelle. Cita De Gasperi, la Francia e le leggi da abolire e ripropone, con forza, il reddito di cittadinanza, su cui in settimana molto di è polemizzato. Ecco le intenzioni di Di Maio: Welfare Abbiamo messo al primo posto la qualità della vita ...

Elezioni - De Luca : “M5S? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

M5S - Luigi Di Maio video su Facebook/ "Nessun governo senza di noi" : l'appello alla base - "sosteneteci" : Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:01:00 GMT)

M5S - Luigi Di Maio : 'Governo senza di noi sarebbe insulto alla democrazia' : NOn è più il momento di guardare la politica con distacco ma è il momento di stare uniti, noi abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra forza, è stato il segreto della campagna elettorale e ...

M5S - LUIGI DI MAIO VIDEO SU FACEBOOK/ "Nessun governo senza di noi" - Brunetta "aperti non solo a Pd" : LUIGI Di MAIO su FACEBOOK: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Luigi Di Maio in imbarazzo : Marinella Pacifico - nuova senatrice M5S tra complotti - deliri e balli sexy : Il Movimento 5 stelle ha portato in Senato uno dei suoi astri, Marinella Pacifico . Il suo tour in camper nella provincia di Latina deve aver in qualche modo convinto qualche elettore e la candidata è ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5S indicati da Luigi Di Maio : ... è il fondatore del gruppo cremasco nel 2010, ndr , attratta dai richiami via blog sul rispetto dell'ambiente e sulla necessità di cambiare i paradigmi sull'economia e sull'energia partendo da sé e ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5S indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...