M5s | ipotesi di ' piano B' per un governo con la Lega

Perché l'ipotesi Olimpiadi bis a Torino spacca il M5s : Torino, 12 mar. , askanews, l'ipotesi di Olimpiadi bis a Torino spacca il Movimento Cinquestelle della Mole. Il Consiglio comunale di Torino, che oggi avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla ...

Presidenze Camera e Senato - cresce l’ipotesi di un accordo tra M5s e Lega : Il leader del Carroccio Salvini: «Gli incarichi vadano ai partiti vincitori». Un accordo tra M5S e Lega potrebbe tuttavia portare Danilo Toninelli a Palazzo Madama e Giancarlo Giorgetti a Montecitorio (oppure il giornalista Emilio Carelli, M5S, nel qual caso Calderoli sarebbe scelto come presidente del Senato) ...

Asse M5s-Lega - ipotesi di accordo "a tempo" : si torna a votare già nel 2019 : Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione del nuovo governo. Il timing è definito...

Elezioni 2018 - ipotesi estrema : governo M5s-Lega per la legge elettorale : Ormai la situazione è nota: dopo le Elezioni 2018 in Parlamento i numeri non tornano. Fino al prossimo 23 marzo, i nuovi eletti deputati e senatori non prenderanno possesso dei propri scranni in emiciclo, eppure appare già evidente che la composizione di una maggioranza risulterà uno dei puzzle più complicati del Secondo Dopoguerra e, in generale, forse il più ostico dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Le ragioni sono ormai ...

Governo Pd-M5s? Per Cacciari è ipotesi possibile - ma senza Renzi : Roma, , askanews, - "Una volta crollato Renzi, mi sembra che oggi, a breve, ufficializzerà le sue dimissioni, si può aprire una situazione nel Pd che permetta al Pd un'alleanza con i cinquestelle". La ...

Il day after del Pd - tra ipotesi dimissioni Renzi e linea su M5s : Roma, 5 mar. , askanews, Le dimissioni di Matteo Renzi sono una 'ipotesi sul tavolo' ma ancora una decisione non è stata presa. E' quanto trapela dal Nazareno, dove lo stato maggiore del Pd ha passato ...

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5s Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it

Rimborsopoli M5s - Di Maio fa il duro ma spunta l'ipotesi condono : 'Errori tecnici'. La credibilità politica trattata, anche questa, come un software che si può inceppare. È la spiegazione con la quale il M5S sta salvando la senatrice Barbara Lezzi e con la quale proveranno a salvare anche Giulia ...

Mistero Borrelli. Nella giornata dei veleni M5s circolano tre ipotesi. E sulle Iene... - di P. Salvatori - : Perché se da un lato avvalora la freddezza con Milano, unita in un sodalizio strettissimo con il candidato premier, dall'altro nega la pista puramente politica: "Da escludere", risponde seccamente la ...

Mistero Borrelli. Nella giornata dei veleni M5s circolano tre ipotesi. E sulle Iene... : È la giornata dei veleni, si rincorrono le ore dei sospetti. Parallelamente al caso rimborsopoli da cui Luigi Di Maio sta faticosamente cercando di uscire, nel Movimento 5 stelle si aggira un'ombra: è quella di David Borrelli, potentissimo eurodeputato vicino alla leadership, liquidato ieri da un laconico comunicato della capo delegazione di turno Laura Agea: "Per motivi di salute lascia il gruppo. È fuori dal Movimento". ...

Contatti informali tra Pd e M5s ipotesi governo tecnico post-voto Il retroscena che ribalta gli scenari : Ammiccamenti off the record. Dialogo dietro le quinte. Mentre sui media e nelle piazze Matteo Renzi e Luigi Di Maio se le danno di santa ragione, nei territorio e lontano dai microfoni dei cronisti esponenti di primo piano del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Una poltrona per due in LeU Sfida Grasso-Boldrini : la verità Sfuma l'ipotesi di un'intesa con M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it