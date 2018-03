M5S | ecco il piano per il lavoro

Il successo elettorale moltiplica i soldi a M5S e Lega. Un brutto colpo invece per il Pd : ecco quanto perde : Il trionfo alle urne non serve solo a portare più rappresentanti in parlamento, a contare di più, ma anche ad avere a disposizione una quantità maggiore di denaro. E' vero che alla fine sono stati ...

Reddito di cittadinanza : ecco come M5S lo metterà in pratica : Cosa significhi questa definizione lo spiega bene Lorenzo Fioramonti, professore di Economia Politica presso l'università sudafricana di Pretoria e potenziale ministro dello Sviluppo Economico, che ...

Reddito di cittadinanza - Sud - microcredito e salario minimo : ecco le proposte del M5S sul lavoro : Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro in un governo M5S, sul blog delle stelle traccia le priorità sul fronte lavoro . Il Reddito di cittadinanza , gli investimenti ...

Lavoro - l’economista Tridico : “Ecco il piano M5S per qualità dei posti - salario minimo orario e reddito di cittadinanza” : Tutte le priorità sul Lavoro, dal reddito di cittadinanza alla robotizzazione. Mentre i 5 stelle osservano le evoluzioni dentro il Partito democratico e in attesa dell’insediamento in Parlamento, sul Blog delle Stelle il ministro del Lavoro designato, Pasquale Tridico, pubblica un post con quelli che ritiene essere gli interventi più urgenti per invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del Lavoro “iniziata con il pacchetto ...

Ecco la strategia del M5S per avere il reddito di cittadinanza - senza inguaiare i conti pubblici : Sul Blog delle stelle , organo ufficiale del Movimento 5 stelle, Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e del welfare del suo Governo, descrive quello che a tutti gli ...

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5S - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

M5S - dalla testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : 'L'arte in Italia è imbavagliata dalla politica. Oggi grazie al Movimento 5 Stelle sono diventato un artista libero. Ripartiamo dalla cultura e dallo spettacolo', ha detto presentandosi il ...

M5S e Lega divisi su leadership : ecco il piano B di Mattarella : Sul Quirinale non si limitano a lanciare appelli alla responsabilità, come ha fatto mercoledì Sergio Mattarella, al senso di responsabilità. Con il nuovo Parlamento nato orfano di una maggioranza e ...

Reddito di cittadinanza - ecco com'è andata. Rabbia M5S : "File ai Caf? Una bufala" : «Da questa mattina in Puglia politici e giornali hanno lanciato una nuova bufala: fiumi di persone avrebbero preso d'assalto alcuni CAF e centri per l'impiego per richiedere il...

La fila per il reddito di cittadinanza? Il M5S smentisce : 'E' una bufala - ecco perché' : Tutto quanto vi abbiamo raccontato sopra è cronaca, ora traete voi le vostre conclusioni'. Il Movimento 5 stelle conclude: 'Dal canto nostro, vorremmo solo dirvi una cosa: è evidente che la lezione ...

Piccolo (PD) : Multiservizi licenzia - ecco la politica M5S : Piccolo (PD): La nuova politica sul lavoro dei grillini è questa: licenziamento! Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune... L'articolo Piccolo (PD): Multiservizi licenzia, ecco la politica M5S proviene da Roma Daily News.