M5S | Di Maio | «No a squadra di governo diversa da quella Cinquestelle»

M5S - Di Maio : “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta - non esistono politici di professione” : “Il tema del limite doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di professione”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera. “È una regola sacrosanta”, aggiunge L'articolo M5s, Di Maio: “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta, non esistono politici di professione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

M5S - Di Maio : “Mi sarei aspettato dalle altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi. E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

Di Maio detta le condizioni : 'No a governo diverso da M5S' - : 'UE CI ASCOLTI, MISURE PER NOSTRE IMPRESE PICCOLE E FRAGILI' ' Non si vuole andare al muro contro muro , la nostra economia è molto particolare, le nostre imprese sono piccole e fragili, hanno ...

Di Maio - no squadra governo diversa M5S : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo diversa da quella espressa dalla volontà popolare: c'è stata una grande investitura". Lo afferma il capo politico del ...

M5S - Di Maio : 'No a governo istituzionale o di tutti' - : Il leader del Movimento 5 Stelle incontra la stampa estera: "Facciamo appello alla responsabilità di tutte le forze politiche. Ma non abbiamo paura di tornare al voto". LO SPECIALE ELEZIONI

M5S - Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

M5S - Di Maio : «No a squadra di governo diversa da quella Cinquestelle» : Una conferenza stampa alla stampa estera per attirare l'attenzione internazionale. Ci aveva già provato il possibile ministro allo Sviluppo Economico Lorenzo Fioramonti con un articolo sul...

M5S - Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» Segui la diretta : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

M5S - Di Maio : giochi di potere sulla pelle dei cittadini : 'Gli italiani si aspettano responsabilità da chi ha fatto questa legge elettorale, ma assistiamo ai soliti giochi di potere sulla pelle dei cittadini'. Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio su ...

M5S : fuga d’amore di Di Maio in Sicilia? Il web fa il tifo per la coppia : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – Di una presunta liaison siciliana del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio si era già parlato nei mesi scorsi, ma nel weekend una foto pubblicata sul quotidiano online Alqamah, nome arabo della cittadina trapanese di Alcamo, ha quanto meno reso pubblica, se non ancora ufficializzata dai due protagonisti, la storia con la consigliera comunale pentastellata Giovanna Melodia. L’aspirante premier, in ...

M5S : fuga d'amore di Di Maio in Sicilia? Il web fa il tifo per la coppia : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Di una presunta liaison siciliana del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio si era già parlato nei mesi scorsi, ma nel weekend una foto pubblicata sul quotidiano online Alqamah, nome arabo della cittadina trapanese di Alcamo, ha quanto meno reso pubblica, se non ancora

Luigi Di Maio - perché basta farlo governare per far sparire lui e il M5S : Credevamo che 'essere nuovi' giovasse alla politica e al Paese e poi abbiamo scoperto che giova soprattutto agli aspiranti politicanti.

Pomigliano d'Arco - NA - Luigi Di Maio Ringrazia Elettori M5S. Volantinaggio a Brusciano : Adesso abbiamo aperto uno squarcio in quel modo di fare politica e di gestire lo Stato e indietro non si torna» . Su YouTube è reperibile l'intero discorso di Luigi Di Maio. Anche a Brusciano che ...