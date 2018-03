M5S attacca Juncker | miopia e favori a Merkel pericolo per Europa

Polizia Municipale - il M5S attacca sull'interim ai due vicecomandanti : 'Mentre il candidato premier 5 Stelle Luigi di Maio propone l'istituzione del Ministero della Meritocrazia, a Forlì succede l'esatto contrario e ci imbattiamo, dopo il caso Prati, in un ulteriore ...

'I soldi sono di tutti ma Messinese decide da solo'. Il M5S torna ad attaccare il sindaco di Gela : ... abbiamo chiesto che le sedute delle commissioni consiliari che prevedano le audizioni con sindaco e giunta siano trasmesse in diretta streaming, perché la città deve vedere con i propri occhi l'...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : «Hanno imparato presto a rubare». Di Maio : «Lui pagava Cosa Nostra» : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : 'Hanno imparato presto a rubare'. Di Maio : 'Lui pagava Cosa Nostra' : Queste le parole di Berlusconi, intervistato a 'Fatti e misfattì su Tgcom24: 'La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede ...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : "Hanno imparato presto a rubare". Di Maio : "Lui pagava Cosa Nostra" : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il...

Berlusconi attacca ancora M5S : 'Hanno imparato presto a rubare' Di Maio : 'Lui pagava Cosa Nostra' : Queste le parole di Berlusconi, intervistato a 'Fatti e misfattì su Tgcom24: 'La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede ...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : 'Hanno imparato presto a rubare'. Di Maio : 'Lui pagava Cosa Nostra' : Queste le parole di Berlusconi, intervistato a 'Fatti e misfattì su Tgcom24: 'La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede ...

M5S - Di Maio : noi impresentabili? Media ci attaccano ma è boomerang : "Ormai siamo un bersaglio dei Media. Non c'è nessun trattamento equo, la prendo con filosofia, ma è chiaro che gli italiani devono dare una lezione col voto ai giornali e a questo sistema di ...

D’Alema vs Prodi/ LeU attacca il Pd : “vi turate il naso per votare Renzi e Casini. M5S? Non sanno governare” : Massimo D'Alema vs Romano Prodi, elezioni 2018: ”lunare pensare che possa vincere il Pd. Sbaglia con Gentiloni perchè così sta votando Renzi". Replica di Renzi e Nencini(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5S e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...

M5S - Buccarella si difende'Tremila euro non bastavano'Rimborsopoli - il senatore attacca : L'avvocato salentino è tra i 14 esponenti del movimento accusati di aver revocato i bonifici per restituire parte dello stipendio. In un lettera denuncia: "Basta ipocrisie, senza quei soldi impossibile fare politica Segui su affaritaliani.it

'M5S? Arca di scrocconi. Altro che mele marce - negozio ortofrutta'. Renzi contrattacca : Dai corsi e ricorsi della politica, si passa poi all'Antico Testamento per descrive un M5s 'come un' Arca di Noè sulla quale salgono truffatori, scrocconi e massoni'. Il secondo bersaglio è Pietro ...

"M5S? Arca di scrocconi. Altro che mele marce - negozio ortofrutta". Renzi contrattacca : Matteo Renzi lo aveva messo nero su bianco nell'ultima Enews: "risponderemo colpo su colpo" agli attacchi. Stasera mantiene la parola dispensando una raffica di risposte al vetriolo a tutti, o quasi, i suoi competitor: da Salvini a Di Maio, passando per Grasso. Nello studio di Otto e Mezzo, il segretario del Partito democratico arriva con l'acido lattico ancora nelle gambe dopo la biciclettata e il giro nei centri ...

Renzi attacca M5S : altro che mele marce : 21.45 Polemiche sui rimborsi e candidati impresentabili M5S: "altro che 'mele marce', hanno un intero negozio di ortofrutta". Dice Renzi a Otto e mezzo. E: "Querelatemi se dico il falso". A Salvini Renzi non riconosce alcuna "credibilità",tanto meno in Europa dove "è avvertito come un pericolo". In patria si qualifica con "parole irresponsabili".Su Berlusconi: "a differenza di Salvini ha credibilità in Europa, è riconosciuto nel Ppe. Non so ...