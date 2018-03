Lutto nel mondo del giornalismo sportivo | ci lascia Luigi Necco | storico giornalista di

Lutto nel motociclismo - morto il fondatore dell’Aprilia Ivano Beggio : E’ deceduto ieri all’ospedale di Montebelluna, aveva 73 anni e sulle sue moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo del motociclismo - Ivano Beggio ci ha lasciati : Le moto con il marchio Aprilia si sono aggiudicate 9 campionati del mondo, con più di 70 vittorie nei gran Premi, confrontandosi con i colossi dell'industria motoristica giapponese. I dipendenti ...

Lutto nel mondo del calcio : è morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : morto Luigi Necco – Lutto nel mondo del calcio, nelle ultime ore è morto Luigi Necco: volto di 90° minuto, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Il 29 novembre 1981, Necco fu vittima di un attentato: gambizzato in un ristorante di Avellino, a sparare tre uomini inviati a Vincenzo Casillo ‘O Nirone. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, ...

Lutto nel mondo del giornalismo : addio a Luigi Necco - volto storico di 90° minuto : ... ha raccontato la nostra storia - fino a diventarne parte - sempre con passione e stile inconfondibili - Official SSC Napoli , @sscnapoli, 13 marzo 2018 Tags: Necco Tutte le notizie di Cronaca

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

Lutto nella moda. “Si scopre solo ora”. Addio a una leggenda che ha fatto la storia. Se ne è andato nel sonno qualche giorno fa - ma la famiglia ha mantenuto il silenzio. Chi lo ha stimato - sa che resterà eterno : “È morto nel sonno sabato 10 marzo. I suoi nipoti e figli dei suoi nipoti condividono questo dolore”, con queste parole il mondo è venuto a conoscenza della scomparsa di un uomo che resterà per sempre una leggenda. Philippe Navet ha scritto un comunicato per condividere la notizia di questo Lutto tremendo. Venuto a mancare sabato 10 marzo, la notizia della sua morte è stata diffusa solo ora per volere della famiglia. A dare il triste annuncio è ...

Crotone. Boxe. Lutto nel mondo dello sport - è morto il "prof" Salvatore Loriga : Questa sera Crotone piange, uno di quegli uomini che hanno portato alta la bandiera della città, senza nulla chiedere in cambio , se non la passione a quello sport nobile che è la Boxe. pugilato ...

Lutto nel mondo della politica : morta Rosy Guarnieri - ex sindaco e futuro parlamentare : ' Svariati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo della politica, a partire dall'attuale sindaco di Albenga, Giorgio Cangiano , che ha dichiarato: ' Se anche con pensieri politici opposti a Rosy, ...

Lutto nel motociclismo - è morto Ralf Waldmann. Aveva 51 anni : "Waldi" è stato il secondo classificato nel Campionato del Mondo 250cc del 1996 e del 1997, perdendo contro Max Biaggi di soli sei e due punti rispettivamente. Prestazioni che gli valsero un ...

“Addio a un pezzo di storia d’Italia”. Lutto nel mondo del giornalismo. Firma autorevole - ha dedicato tutta una vita a questo lavoro : Il mondo del giornalismo italiano perde un altro pezzo. Solo la settimana scorsa l’addio a Mimmo Càndito, uno dei più bravi reporter di guerra che si è spento a 77 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. E ora se ne è andato anche Piero Ostellino, aveva 82 anni. Ostellino è stato direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987, per cui ha scritto dal 1967 al gennaio del 2015, ricoprendo il ruolo di corrispondente da Mosca ...

Un altro Lutto per il calcio : è morto nel sonno a soli 19 anni : Questi sono giorni veramente difficili per il mondo del calcio che, dopo aver detto addio ieri al capitano della Fiorentina, Davide Astori , ora si trova a fare i conti con un altro terribile lutto: quello per la morte improvvisa del giovanissimo ...

“Si è impiccato in un garage”. Terribile Lutto nel mondo del cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...