L’USSI sul caso Sarri-Improta | “episodio increscioso”

(Di martedì 13 marzo 2018) “L’episodio, increscioso, avvenuto domenica, nella sala stampa dello stadio ‘Giuseppe Meazza’, al termine della partita Inter – Napoli, che ha avuto come protagonisti il tecnico del Napoli, Maurizio, e la giornalista Titti, di Canale 21, ripropone, purtroppo, il problema dei rapporti tra tesserati della Figc e rappresentanti dell’informazione. Nel condannare le espressioni di, lesive della professionista e della persona, il comitato di presidenza delnazionale, riunito a Roma, torna a chiedere che le relazioni siano improntate al rispetto reciproco e alla correttezza dei ruoli, nei gesti e nelle parole. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse anche per agenti, procuratori e tutti i personaggi che ruotano attorno al Calcio“. E’ quanto si legge in un comunicato dell’USSI (Unione stampa sportiva italiana) dopo l’episodio nel post ...