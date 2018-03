L' uscita di Pillars of Eternity 2 | Deadfire è stata rinviata di un mese

eurogamer

(Di martedì 13 marzo 2018) Obsidian Entertainment ha recentemente annunciato di aver rinviato l'diof2:di circa un, spostando la release a maggio. Il gioco, inizialmente previsto per il 3 aprile su PC, sarà disponibile a partire dall'8 maggio 2018. Le versioni console dell'RPG di Obsidian saranno pubblicate in seguito, anche se al momento non èrivelata una finestra di lancio."Sappiamo che siete eccitati quanto noi dal lancio diof2:", recita un comunicato diffuso dagli sviluppatori e riportato da Eurogamer.net. "Come potreste immaginare,è un gioco enorme, molto più grande del primo capitolo. Obsidian sta lavorando duramente per rendere ogni piccolo centimetro del gioco perfetto, oltre ad implementare il feedback ricevuto dall'utenza che ha potuto giocare alla beta"."Con questo in mente, ci stiamo prendendo qualche settimana in più ...