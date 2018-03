L’uomo più potente d’Europa di cui non avete mai sentito parlare

È Jeff Bezos L’uomo più ricco del mondo. Secondo posto per Bill Gates - 76esimo Donald Trump : È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon strappa la prima posizione a Bill Gates con i suoi 112 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft deve “accontentarsi” di 90 miliardi. È la classifica di Forbes che mette insieme i più ricchi del pianeta (insieme valgono 9.100 miliardi di dollari). Al 76esimo posto si trova il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con 3,1 miliardi di dollari. Il più ricco ...

Usa : ecco gli animali più letali per L’uomo : Gli animali più letali, almeno negli Usa, non sono serpenti o orsi, ma cavalli e mucche. Lo afferma uno studio pubblicato da Wilderness and Environmental Medicine, secondo cui al secondo posto nella classifica ci sono gli insetti velenosi e al terzo i cani. I ricercatori della Stanford University hanno analizzato i certificati di morte raccolti dal Cdc che avevano come causa del decesso l”incontro’ con qualche animale tra il 2008 e ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - L’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

Messico : L’uomo più grasso del mondo ha perso 250 kg [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Cosenza-Reggina - grande attesa per il derby : il tecnico Braglia è L’uomo in più - gli amaranto nel destino : Si gioca una giornata importante per il campionato di Serie C, grande attesa per il derby della Calabria, in campo Cosenza e Reggina. Percorso completamente opposto per le due squadre, gli amaranto stanno disputando una stagione di sofferenza mentre la squadra di Braglia, dopo un inizio difficile sta entusiasmando con grandi prestazioni e punta ad essere protagonista ai playoff. La squadra di Maurizi ad oggi sarebbe salva e non perde da 5 ...

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi - L’uomo più importante" : ”Un momento molto importante il racconto di Rita Dalla Chiesa nel salotto di Verissimo. La conduttrice ha dato prova ancora una volta della sua correttezza e della sua umanità...

L’uomo più alto e la donna più bassa del mondo : eccoli insieme (e le loro misure). Chi sono e come vivono le due persone da record : Davide contro Golia. Senza pietre, senza fionda e senza sangue. Piuttosto davanti aglio occhi di una fotocamera. Lei Jyoti Amge, 25 anni, e lui Sultan Kosen, 36 anni. Lei alta poco più di 62 cm, lui Sultan ha un’ altezza impressionante di 2.51m. A metterli insieme l’ente del turismo egiziano che ha voluto immortalare, in terra d’Egitto due persone così diverse tra loro. Il colpo d’occhio è incredibile. Sultan Kösen è nato e cresciuto in ...

Chi è Jeff Bezos e come il fondatore di Amazon è diventato L’uomo più ricco del mondo : Centocinquanta miliardi e spiccioli è il valore di Amazon, il marchio che vale di più al mondo secondo la classifica di Brand Finance Global 2018. E se faticate a immaginare quanto grande sia la somma citata, vi basti pensare che l’azienda di Seattle ha superato in un colpo solo Google e Apple, passando dai piedi alla testa del podio. Il suo segreto? Impossibile restringere il cerchio a un solo elemento, ma la capacità di trasformarsi da ...

Addio a Francisco - muore a 113 anni L’uomo più vecchio del mondo : Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in Spagna, dove era nato e dove viveva con la famiglia. Lo scorso dicembre aveva compiuto il suo 113esimo compleanno.Continua a leggere Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in […] L'articolo Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo sembra essere il primo su NewsGo.

Trovato il più antico fossile dell’Homo Sapiens fuori dal continente africano : potrebbe riscrivere la storia evolutiva delL’uomo : Un fossile Trovato in Israele indica che gli uomini moderni potrebbero aver lasciato l’Africa 100.000 anni prima di quanto si credeva finora. Gli scienziati dicono che un antico osso mascellare superiore e strumenti di pietra associati potrebbero significare anche che l’Homo Sapiens si sia presentato in Africa molto prima di quanto dimostrino ora i fossili. E questo potrebbe far ripensare a come ci siamo evoluti e a come abbiamo interagito con ...

Ambiente : L’uomo occupa sempre più spazio - lo sottrae all’habitat degli animali : Da uno studio condotto su scala globale da oltre 100 ricercatori su 800 mammiferi di 57 specie diverse, pubblicato su Science, è emerso che l’uomo al momento occupa tra il 50 e il 70% delle terre emerse, “limitando” i mammiferi di qualsiasi specie e dimensione, con conseguenze negative per ecosistema. Si è scoperto che gli animali che vivono in habitat modificati dall’uomo si muovono dalle due alle tre volte in meno ...

“Per un pelo” è un eufemismo. L’autista di questo carro attrezzi è L’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere di una volante della polizia di Detroit sulla rampa dell’autostrada del Michigan che collega la M-39 all’I-96 riprendono le immagini di una tragedia sfiorata. L’autista di un carro attrezzi sta caricando un’auto in panne quando, tra le urla del poliziotto della volante, una berlina lanciata a forte velocità sbanda sull’asfalto ghiacciato e per un soffio non travolge l’uomo. L’autista del carro attrezzi e le persone coinvolte ...