L' umiliazione di Davide e Francesco | di M A Calabrò

L'umiliazione di Davide e Francesco. Cinque anni di pontificato per Bergoglio : Quando il 1° febbraio, in una delle sue omelie nella cappella di Santa Marta, Francesco ha chiesto al Signore "per ognuno di noi, per tutta la Chiesa, la grazia dell'umiltà, ma anche la grazia di capire che non è possibile essere umili senza umiliazione". Commentava la Scrittura e il destino del grande re di Israele, Davide, il santo re Davide, che fu omicida, ma che si cosparse il capo di cenere, scalzo fece penitenza e non ...