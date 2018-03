L' umiliazione di Davide e Francesco Cinque anni di pontificato per Bergoglio

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Quando il 1° febbraio, in una delle sue omelie nella cappella di Santa Marta,ha chiesto al Signore "per ognuno di noi, per tutta la Chiesa, la grazia dell'umiltà, ma anche la grazia di capire che non è possibile essere umili senza". Commentava la Scrittura e il destino del grande re di Israele,, il santo re, che fu omicida, ma che si cosparse il capo di cenere, scalzo fece penitenza e non usò l'Arca di Dio contro il suo popolo. "- aggiunse il Papa - sa vedere i segni: è il momento della sua, è il momento nel quale lui sta pagando la sua colpa". Al punti che dice: "Forse il Signore guarderà alla mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi". In sostanza "si affida nelle mani del Signore: questo è il percorso di, dal momento della corruzione ...