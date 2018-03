L’ultima lettera di Michele | suicida per colpa dei bulli | “Mi chiamano stupido | mollo

L’ultima lettera di Michele : «Mi dicono cadi ogni 3 passi Basta insulti - mollo tutto» : Scrive di sé in terza persona: «Questo ragazzo ha sempre cercato di far sorridere gli altri». E poi: «Per colpa di un vaccino ho lottato con la malattia e anche con la gente che non può capire e quindi inizia a chiamarti ‘down, stupido, anoressico»

Lory Del Santo : «Eric Clapton e L’ultima lettera di Conor» : Il dolore resta. Quello di Lory Del Santo e quello di Eric Clapton, ventissette anni dopo la tragica scomparsa del loro bambino, Conor, 4 anni e mezzo. La showgirl italiana e il cantautore britannico si erano conosciuti nel 1985. Un amore non sempice, né stabile che l’anno successivo li rese genitori ma che non riuscì a reggere al tempo. Nel 1991 la tragedia: il loro bambino cadde da una finestra del 53esimo piano di un grattacielo di New ...

L’ultima fatica letteraria di Giuseppe Lago “La Fuoriuscita” : Giuseppe Lago nel suo ultimo romanzo psicologico affronta in modo particolarmente accurato il tema della psicoterapia e dei suoi eccessi,

Ragazza muore di cancro a 27 anni : L’ultima lettera commuove il Web : Ragazza muore di cancro a 27 anni: l’ultima lettera commuove il Web Holly Butcher, giovane del New South Wales, affetta dal sarcoma di Ewing, poco prima di spegnersi ha lanciato su Facebook un appello alla vita e alla gioia di viverla Continua a leggere L'articolo Ragazza muore di cancro a 27 anni: l’ultima lettera commuove il Web sembra essere il primo su NewsGo.

Morta Marina Ripa di Meana - da 16 anni combatteva un tumore QuelL’ultima lettera al Corriere : Aveva 76 anni. Scrittrice, personaggio televisivo e stilista, era sposata con Carlo Ripa di Meana. In precedenza era stata moglie di Alessandro Lante della Rovere