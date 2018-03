luinonotizie

: #Luino non vieta le iniziative di stampo fascista - LuinoNotizie : #Luino non vieta le iniziative di stampo fascista - LuinoNotizie : A #Luino consiglio fiume: discussione sul #bilancio, ma lo scontro è sulla spesa sociale. #Pellicini: 'Sull'area fe… - LuinoNotizie : Il #Luino #Volley non graffia: #Carimate vince con merito lo scontro diretto e si prende la vetta… -

(Di martedì 13 marzo 2018) A prendere la parola, poi, la consigliera e capogruppo di 'Nuova Frontiera, Simona Ronchi , per la quale la mozione "è politica, non ancorata alla realtà locale. Non vedo nessuna azione di ...