Lucifer 3×17 versione bodyguard tra gelosia e ripensamenti | Marcus e Chloe in coppia?

(Di martedì 13 marzo 2018) Da quando la sua vita e quella della detective è stata esposta a un'esperienza vicina alla morte, il nostro Diavolo cerca di distrarsi con altre attività per evitare di essere di nuovo sotto il mirino di suo Padre:3x17 introduce in quella che è l'ultima parte della terza stagione, dove i daddy issues del protagonista sono portati all'esasperazione, e torna nuovamente a chiudersi a riccio allontanandosi da.Il lavoro del poliziotto non è certo tra quelli dei più facili al mondo; nel momento in cui ha capito che poteva perdere la detective,ha realizzato quanto questo impiego fosse difficile. Abbiamo già visto quanto questi personaggi, in bilico tra super forza e umanità, nascondano spesso il loro lato più debole. Non è una novità cheprovi qualcosa per, e pur di aiutarla è disposto a diventare ildi un'insopportabile superstar. Il nostro ...