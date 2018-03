Lucescu | ' Under non è ancora un top Akgun alla Roma? E' un talento interesante'

Roma - Lucescu : 'Under? Investimento giusto. Sul paragone con Dybala...' : Mircea Lucescu , commissario tecnico della Turchia , parla al Corriere dello Sport di Cengiz Under , esterno offensivo della Roma : 'Monchi non ha sbagliato a investire 15 milioni di euro per Under, ne sono convinto. Anche a Di Francesco ho consigliato di insistere su di lui, ...

Lucescu : 'Ho detto a Under di non lasciare la Roma' : Il ct della Turchia, Mircea Lucescu al Corriere dello Sport parla del giovane attaccante turco della Roma, Cengiz Under : 'Per me non è una sorpresa. Era solo questione di tempo. Cengiz ha solo 20 anni. Ha avuto coraggio ad allontanarsi da casa ...