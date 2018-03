Lottie | sorella di Kate Moss | lancia la sua linea moda in stile Coachella

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) Come ogni anno, con la primavera arrivano alcune certezze fondamentali. Temperature più calde, fiori che sbocciano e, soprattutto, i primi festival musicali all’aperto, a partire dal mitico. A popolarlo non solo influencer e celebrity, ma anche tantissimi “comuni mortali” che come loro non vedono l’ora di godersi buona musica dal vivo e feste sfrenate all day long. Ovviamente vestiti di tutto punto come vuole quella che ormai è una vera e propria tradizione: fiori, ispirazioni vintage ed etniche, tra stampe colorate, frange e accessori stravaganti. E per chi ama questo mood nonostante non possa recarsi al festival californiano, è stata appena svelata una nuovache soddisferà senza dubbio tantissime fashioniste. Disegnata nientemeno che dalladiè lastra minore della top model, che ha seguito le sue orme ...