' Loro' | il Berlusconi di Sorrentino destinato a fare polemica

Berlusconi - bunga bunga e Dudù Ecco Loro di Sorrentino. Video Il debutto al festival di Cannes : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudu': Ecco le prime immagini di Loro , il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo...

Loro - film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video trailer : il ritorno al cinema dopo l'esperienza in tv : È uscito il teaser trailer di " Loro ", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi , interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:26:00 GMT)

'Loro' di Sorrentino : la vita di Silvio Berlusconi diventa un film : 'Loro' rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un'epoca dominata dai media, come la nostra'. ...