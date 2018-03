Londra | esule russo ritrovato morto in casa | era vicino a Berezovsky

Mosca replica a May : non si minacci una potenza nucleare. E a Londra trovato morto l'esule Glushkov : La Gran Bretagna lancia un ultimatum alla Russia e annuncia la riapertura di 14 dossier su morti ritemute a suo tempo "non sospette". Tra questi, anche il caso Berezovsky di cui Nikolai Glushkov, trovato morto in queste ore, era amico. Glushkov ha sempre sostenuto che Berezovsky fosse stato ucciso