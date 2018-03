LIVE Tirreno-Adriatico 2018 | settima tappa in DIRETTA | cronometro San Benedetto del

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - sesta tappa in DIRETTA : Numana-Fano. Spazio ai velocisti - tutti contro Marcel Kittel : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Numana-Fano, sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2018. La Corsa dei due Mari è giunta alla penultima frazione, 153km da percorrere adatti ai velocisti: sulla carta si dovrebbe arrivare in volata. Il viaggio verso l’Adriatico si sta per concludere, giornata interamente dedicata agli uomini jet con gli ultimi 50km totalmente piatti. Marcel Kittel andrà a caccia della vittoria dopo essere imposto ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Castelraimondo-Filottrano. La tappa dei muri nella memoria di Michele Scarponi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il LIVEllo altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quarta tappa in DIRETTA : Foligno-Sassotetto - la frazione regina! Corpo a corpo in salita tra Froome - Nibali e Aru : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, 219 chilometri tra Foligno e Sassotetto che si concluderanno con un impegnativo arrivo in salita di circa 10 chilometri. Una salita vera, che può fare differenze e che potrebbe lasciare un segno indelebile sulla Corsa dei Due Mari. Al momento, guidano la classifica Geraint Thomas, in maglia azzurra, e Chris Froome: i due britannici del team Sky, inoltre, ...

Tirreno Adriatico 2018/ 4^ tappa streaming video e diretta tv : orario - vincitore e risultato LIVE : diretta Tirreno Adriatico 2018: info streaming video e tv, vincitore della 4^ tappa da Foligno a Sarnano Sassotetto. Frazione complicata quella di oggi con l'arrivo in salita.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 01:17:00 GMT)

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - terza tappa in DIRETTA : Follonica-Trevi. Strappo finale durissimo - possibili ribaltoni in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2018, la più lunga di quest’edizione della Corsa dei due Mari con i suoi 239 chilometri da Follonica a Trevi. Lo Strappo di Trevi, che presenta pendenze fino al 20%, potrebbe rappresentare il primo palcoscenico per lo scontro diretto tra i big della classifica, anche considerando che arriverà al termine di una frazione molto dispendiosa sia per la lunghezza ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - seconda tappa in DIRETTA : Camaiore-Follonica - prima occasione per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2018, prima frazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte da Camaiore e si giunge a Follonica dopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci. Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa, quello di Montemagno. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti presenti ...