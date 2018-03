LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA | 1-0 Edin Dzeko domina la scena | gol e

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 1-0. Edin Dzeko segna un gran gol e lancia la Roma! Butko che errore! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 0-0 - i giallorossi inseguono i quarti di finale di Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Benvenuti alle Pagelle LIVE di Roma-Shakthar Donetsk, match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati alla rimonta dopo l’1-2 subito in Ucraina tre settimane fa, e per farlo si affidano al proprio undici titolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Alisson inossidabile tra i pali, linea difensiva composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi, ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : 0-0. Super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : partiti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI Inter-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi dal fischio d’inizio aggiorneremo costantemente voti e commenti. ...

Juventus-Udinese 2-0 : pagelle e tabellino in diretta LIVE : Juventus-Udinese, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Roma-Torino : voti - pagelle e azioni salienti : Roma-Torino è l'anticipo di serie A che seguiremo LIVE a partire dalle 20.45 di oggi venerdì 9 marzo con voti e pagelle, oltre che ovviamente le azioni salienti di questo match della ventottesima giornata di campionato. Emozioni in diretta testuali qui su Blasting News. Chi vincerà questa sfida? I pronostici pendono leggermente dalla parte dei giallorossi, ma occhio alle sorprese. Le probabili formazioni della partita Diamo uno sguardo dunque a ...

LIVE Pagelle Lazio-Dinamo Kiev - Europa League 2018 in DIRETTA : i biancocelesti impegnati negli ottavi di finale : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE delle Pagelle di Lazio-Dinamo Kiev. Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti vogliono battere un colpo per provare a lanciarsi verso i quarti di finale: obiettivo dunque vincere e gestire la situazione in vista del ritorno. Occhi puntati ovviamente su Ciro Immobile: la stella dei laziali vuole confermare uno ...

LIVE Pagelle Milan-Arsenal - Europa League 2018 in DIRETTA : pericolo Gunners per i rossoneri - in palio i quarti di finale : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Arsenal. Un match dal grande fascino internazionale va in scena a San Siro per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Milan e Arsenal vanno a caccia del pass per i quarti in una sfida senza pronostico tra due squadre smaniose di conquistare il prestigioso trofeo. I rossoneri puntano sul senso del gol di Cutrone e sulla ritrovata solidità ...

LIVE Pagelle Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : a Wembley in palio i quarti di finale. Tridente Dybala-Costa-Higuain : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La Juventus sogna di vivere domani una grande notte a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere contro il Tottenham, dopo il 2-2 dell’andata a Torino, se vogliono proseguire il loro cammino in Europa. I primi 90 ...

