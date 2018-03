Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger | interviene Barbara d’Urso

Barbara d’Urso commenta la Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger: parla Barbara d’Urso La furiosa lite di ieri sera tra Alessia Marcuzzi e la ex naufraga dell’Isola dei Famosi Eva Henger pare continuare a far molto parlare. E proprio poco fa Barbara d’Urso ha mandato in onda a Pomeriggio 5 quel durissimo confronto. Finito poi il servizio, la popolare conduttrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha commentato in questa maniera: “Ho tutto chiaro ...

Padoan : Ue faciLiterà transizione Italia : 18.28 Il governo presenterà all'Europa un Def che contiene esclusivamente "un quadro tendenziale", senza ipotesi "programmatiche". Lo puntualizza il ministro dell'Economia, Padoan, dopo un incontro con il vice presidente della Commissione europea, Dombrovskis. E rassicura: "Da parte della Commissione Ue mi sembra che ci siano tutti gli estremi" per favorire la transizione verso il nuovo governo. "Ci sono stati casi di altri Paesi in cui si è ...

Tre grandi differenze tra Huawei P20 Lite e P10 Lite : rumors verso la presentazione : Mancano poco più di due settimane alla presentazione del tanto atteso Huawei P20 Lite, eppure i rumors di questi giorni consentono agli addetti ai lavori di prendere già in esame alcune indiscrezioni molto interessanti sulla sua scheda tecnica, l'aspetto che lo dovrebbe differenziare dagli altri modelli del produttore cinesi, oltre al primo raffronto a distanza con Huawei P10 Lite. Dopo aver affrontato in parte l'argomento qualche giorno fa ...

Morto Giovanni Prandini - era nella “Banda dei quattro” del governo Andreotti. Poi fu travolto dall’inchiesta Mani PuLite : Ministro con Andreotti, travolto da Mani Pulite, c’è chi lo inserì nella cosiddetta “Banda dei quattro“. E’ Morto nella notte a Brescia Giovanni Prandini, storico esponente della Democrazia Cristiana. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Era stato ministro della Marina Mercantile tra il 1987 e il 1989 con presidenti del Consiglio Giovanni Goria e Ciriaco De Mita e poi ministro dei Lavori pubblici tra il 1989 e il 1991 ...

Taranto - 83enne trovato strangolato in casa : confessa il vicino 27enne. Lite per 50 euro : La vittima era un idraulico in pensione e viveva da solo. Da un primo esame da parte del medico legale, pare che sia stato strangolato. L’operaio 27enne si è costituito affermando che l'anziano lo avrebbe colpito con un bastone, prima della sua reazione.Continua a leggere

Taranto - 83enne trovato strangolato in casa : confessa il vicino 27enne. Lite per 50 euro : I carabinieri hanno fermato un muratore che si era costituito in caserma poco dopo il delitto. Il 27enne ha confessato di aver strangolato il vicino di casa al...

Giucas Casella e Craig Warwick/ Isola dei Famosi - faccia a faccia tra sensitivi dopo la Lite (Domenica Live) : Giucas Casella e Craig Warwick: i due sensitivi si confrontano nello studio di Domenica Live dopo la lite in diretta tv nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Venezia : Lite tra romeni - accoltella alla gola l'amico e lo uccide : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Omicidio all’alba a Mira Taglio (Venezia), dove un romeno ha ucciso un connazionale con una coltellata alla gola. I due, regolari in Italia, lavorano come operai e dividevano un appartamento. Al momento, non sono ancora chiari i motivi della lite tra i due scoppiata int