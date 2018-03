L' Italia bene naturale

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

Sanità - Fatebenefratelli-Isola Tiberina : si inaugura oggi la Terapia Intensiva Neonatale unica in Italia : Novità assoluta in Italia: una nuova soluzione all’avanguardia per assicurare il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti anche a distanza, attraverso tablet o smartphone. Succede all’ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina, dove già esiste una Terapia Intensiva Neonatale prima nel Lazio accessibile ai genitori h 24, che assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri (4000 i parti totali effettuati ogni anno ...

Zingaretti : 'Io segretario Pd? Farò il governatore del Lazio. Ora prevalga bene dell'Italia' : In 5 anni ho dato il mio contributo al partito, ci sono forme diverse di contribuire alla politica e di partecipare alla vita di un partito o di una coalizione. Governando anzi penso di aver dato un ...

PAOLA DI BENEDETTO/ Eliminata. Torna in Italia da Francesco Monte? (Isola dei famosi 2018) : PAOLA Di BENEDETTO ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:36:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori Italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza - bene Orazzo e Moroni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della 20a giornata. Luca Campani top scorer - Della Valle e Aradoni bene ma sconfitti : Vediamo quali sono stati i migliori italiani Della 20a giornata di Serie A Amedeo Della Valle: reduce da due super prestazioni in maglia azzurra (career high in Romania), Amedeo prosegue il suo buon momento anche con Reggio Emilia, anche se la Grissin Bon esce sconfitta dall’importante sfida in chiave playoff contro la Dolomiti Energia Trento. Alla fine ci sono 18 punti per Della Valle, davvero l’ultimo a mollare nella squadra di ...

Elezioni 2018 - vedo bene una coalizione di governo 5stelle con Fratelli d’Italia e Lega : In questa tornata elettorale abbiamo una novità assoluta: il nome del candidato premier già sulla scheda. Una novità che però è sostanzialmente un abuso, dato che la prerogativa di scegliere chi dovrà formare il nuovo governo spetta al Capo dello Stato. Solo lui può decidere a chi assegnare l’incarico di formare un governo. Sergio Mattarella, l’attuale Capo dello Stato, potrebbe perciò la prossima settimana, sorprendere tutti gli ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Johannes Klaebo e Hanna Falk dominano le qualificazioni alla sprint - bene Pellegrino e gli Italiani : Sono la svedese Hanna Falk ed il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo ad aggiudicarsi le qualificazioni della prova sprint di Lahti, valevole per la Coppe del Mondo di sci di fondo 2018. Per i nostri colori si qualificano Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli tra gli uomini e Greta Laurent tra le donne. Il dominatore della stagione ha vinto anche sugli 1,6 chilometri di qualificazione, chiudendo con il tempo di 2:59.06, ...

Mercato due ruote accelera in Italia a febbraio : +5%. Bene le moto - +18 - 1% - - giù scooter - -6 - 5% - e cinquantini - -12 - 3% - : MILANO - accelera il Mercato delle moto in Italia. Secondo i dati di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo motociclo Accessori, a febbraio le immatricolazioni sono state...

Domenica In - musica Italiana al posto di Benedetta Parodi : ecco il retroscena : La notizia dell'addio di Benedetta Parodi da Domenica In a stagione in corso non è stata ancora confermata ufficialmente, ma è praticamente certa. Come ha rivelato Il Corriere della Sera, nella ...

Rumeni - albanesi e moldavi i maggiori beneficiari di mutui a stranieri in Italia : Oltre 4 mutui immobiliari su 5 sono erogati a Italiani, secondo l’analisi per il 2017 dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, ma non sono solo Italiani coloro a cui le banche concedono finanziamenti per l’acquisto della casa....

Domenica In - Benedetta Parodi lascia?/ Dopo la delusione in Rai - ritorna a Bake Off Italia? : Benedetta Parodi lascia Domenica In? I bassi ascolti e i rapporti tesi con la sorella Cristina potrebbero segnare la fine del sogno su Rai 1: poi il ritorno a Bake Off Italia?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:50:00 GMT)

Piazza Affari chiude in rialzo - bene Telecom Italia e Luxottica : Oggi intanto il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro con rapporto di copertura a 1,57. Il rendimento medio si è attestato al -0,403%, +0,014% in più rispetto al ...

Unione Italiana Olio di Palma sostenibile : “Bene la proposta del Parlamento Europeo di regolamentare i claim “senza” sui prodotti alimentari” : Cresce l’attenzione dell’Europa per le diciture e le indicazioni che, in ambito alimentare, vengono ritenute ingannevoli o allusive per il consumatore. La cosiddetta pubblicità del “senza”, che rischia a volte di confondere i consumatori e demonizzare alcuni ingredienti (come avvenuto con il “senza Olio di Palma”), è stata oggetto di un emendamento presentato dalla Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo alla risoluzione ...