L’Isola 13 | Alessia Marcuzzi a rischio dopo la sfuriata contro Eva?

Alessia Marcuzzi battuta da Montalbano : L’Isola si sposta al martedì : Montalbano (in replica) batte L’Isola dei famosi e Alessia Marcuzzi Ieri sera, lunedì 12 marzo, su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi si è scontrato contro la replica di Montalbano in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Il Commissario, nato dalla penna di Andrea Camilleri, ha conquistato la serata con la replica dell’episodio ...

Eva Henger replica ad Alessia Marcuzzi dopo L’Isola dei famosi : L’Isola: Eva Henger risponde alla Marcuzzi dopo la sfuriata dopo settimane di silenzio, Alessia Marcuzzi è esplosa nel corso della diretta dell’ottava puntata de L’Isola dei famosi contro Eva Henger. Stanca (e non solo lei) delle tantissime chiacchiere, voci e accuse sul canna-gate di Francesco Monte, la Marcuzzi ha perso davvero la pazienza quando la Henger ha affermato di non sapere di essere ripresa di nascosto durante la ...

Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger alL’Isola dei famosi - colpa del canna-gate : Alessia Marcuzzi perde la pazienza in diretta all’Isola dei famosi dopo che ha interpellato Eva Henger sul canna-gate. Ecco le dichiarazioni integrali nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Eva Henger torna a parlare del canna-gate nella diretta di lunedì 12 marzo 2018 dell’Isola dei famosi Eva Henger: “Ho parlato solo di Francesco […] L'articolo Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi, ...

L’Isola dei Famosi – Ottava puntata del 12 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Ottava puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice delL’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

“Guardate Daniele”. L’Isola trema : Bossari lascia il reality. La rottura insanabile con Alessia Marcuzzi e ora si scopre tutto su di lui : È un periodo d’oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ”È il ...

Rosa Perrotta e Alessia Mancini litigano di nuovo alL’Isola dei Famosi : lo scontro : Rosa Perrotta e Alessia Mancini continuano a discutere all’Isola dei Famosi: la lite tra le due naufraghe Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono ormai due antagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. I loro caratteri molto forti (e forse anche molti simili) li hanno portate a scontrarsi fino all’esasperazione negli ultimi tempi. Adesso le due naufraghe sembrerebbero […] L'articolo Rosa Perrotta e Alessia Mancini litigano ...

Alessia Marcuzzi smentisce la gravidanza prima delL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: “Non sono incinta, è solo panza” Alessia Marcuzzi è incinta? Dopo l’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi in molti hanno pensato che quel rigonfiamento sospetto fosse l’inizio di una felice gravidanza. Peccato che sia stata proprio la stessa conduttrice a smentire tutto con un post ironico sui social dove dice che è soltanto un po’ di ...

Alessia Marcuzzi incinta? Parla la conduttrice delL’Isola : Alessia Marcuzzi incinta? Arriva la smentita della conduttrice dell’Isola dei Famosi Nel corso di quest’ultima settimana si è Parlato molto di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha tutti gli occhi puntati addosso da quando è tornata in onda con l’Isola dei Famosi. Da alcuni giorni, nel mondo del gossip è inizia a circolare una strana voce. […] L'articolo Alessia Marcuzzi incinta? Parla la conduttrice dell’Isola ...

Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi per colpa di Alessia Marcuzzi? : Isola dei Famosi: Daniele Bossari se ne va a causa di Alessia Marcuzzi? Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi 2018? E’ stata questa l’indiscrezione lanciata dal portale di gossip Tuttosulgossip.it poco fa. Un’indiscrezione, che se confermata avrebbe proprio del clamoroso. Difatti, secondo il portale, Bossari, dopo il termine dell’ultima puntata del reality show vip, pare si sia lamentato con gli autori per via ...

Alessia Mancini piange disperata alL’Isola dei Famosi : le manca sua figlia : Alessia Mancini piange all’Isola dei Famosi: in lacrime perché sente la mancanza della figlia Alessia Mancini si è sicuramente contraddistinta per essere uno dei naufraghi più combattivi dell’Isola dei Famosi quest’anno. Non ha peli sulla lingua e questo, spesso, la porta a scontrarsi con gli altri. Oggi, però, durante il day time è emerso un […] L'articolo Alessia Mancini piange disperata all’Isola dei Famosi: le ...

“Alessia Marcuzzi - dov’è finito?”. Un altro giallo alL’Isola dei Famosi. La ‘misteriosa sparizione’ non è sfuggita e - prove alla mano - in rete circola già l’appello : “Fatelo girare!” : Isola dei Famosi, non c’è tregua per Alessia Marcuzzi & Company. Ogni giorno un altarino, una clip, una testimonianza, una mezza dichiarazione. E adesso pure un filmato misteriosamente scomparso. Non c’è dubbio che questa tredicesima edizione del reality di Canale 5 passerà alla storia per il cosiddetto canna-gate, lo scandalo sollevato da Eva Henger che, finora, ha travolto solo Francesco Monte. ‘Finora’ ...

Alessia Mancini contro Gaspare alL’Isola : colpa di Francesca Cipriani : Isola dei Famosi: Alessia Mancini contesta Gaspare La punizione imposta a Francesca Cipriani, in quanto Peor della settimana all’Isola, ha creato qualche piccolo contrasto in Honduras. Durante la scorsa diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, alla bionda Pupa era stato affidato il compito di fare la guardia al fuoco per tutta la settimana. Un difficile impegno da sostenere in solitaria, soprattutto durante la notte. In queste ...