LG G7 in arrivo ad Aprile e sarà ancora più costoso

Contratto scuola - aumenti in arrivo ad aprile tre volte inferiori all'inflazione : Il Contratto della scuola diventa esecutivo: la bozza di accordo, sottoscritta all'Aran il 9 febbraio scorso , avrà i suoi effetti in busta paga con ogni probabilità nel mese di aprile . "Il problema ...

"Aspettando Il Terzo Giorno". in arrivo la grande mostra che aprirà a fine aprile a Palazzo del Governatore : La cronaca del viaggio di questa carovana ridotta alla fame attraverso un'Europa ormai irriconoscibile, stravolta dall'innalzamento delle temperature sulla Terra, è alternata alla ricostruzione a ...

HTC U12 - certe le caratteristiche hardware e in arrivo ad aprile : Dopo tutta una serie di carrellata di nuovi dispositivi presentati durante WMC di Barcellona anche HTC guadagnarsi una fetta di palcoscenico.L’azienda è in procinto di presentare il top di gamma denominato HTC U12 e nelle ultime ore sono state “spifferate” le sue caratteristiche hardwareHTC U12 caratteristiche svelateA far sentire la sua voce è @LlabTooFer, fonte già conosciuta nel panorama dei leak, che afferma che l’HTC ...

La versione retail di Don't Starve Mega Pack è in arrivo nei negozi ad aprile : Il publisher indipendente 505 Games e lo sviluppatore Klei Entertainment annunciano la data di uscita della versione retail di Don't Starve Mega Pack. Questa edizione speciale includerà il titolo originale Don't Starve, l'add-on multiplayer Don't Starve Together e tutte le espansioni disponibili in un'unica edizione. Don't Starve Mega Pack sarà disponibile in versione fisica per PlayStation 4 e Xbox One da venerdì 20 aprile al prezzo consigliato ...

Iliad in arrivo ad aprile - intanto vuole diventare leader nel cloud : Arrivano in giornata due interessanti notizie che vedono protagonista Iliad: in primis l'arrivo del nuovo operatore sul mercato italiano dovrebbe concretizzarsi nel mese di aprile; in secondo luogo Iliad, tramite la società proprietaria Online, punta a sfidare Amazon per diventare leader a livello globale nel cloud. L'articolo Iliad in arrivo ad aprile, intanto vuole diventare leader nel cloud è stato pubblicato per la prima volta su ...

Lost in Space su Netflix - video teaser e trama della serie ispirata al cult anni ’60 in arrivo ad aprile : L'arrivo di Lost in Space su Netflix è anticipato da un teaser che mostra un primo sguardo sulla nuova serie originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli anni '60. Lost in Space debutterà sulla piattaforma, in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo, nel mese di aprile 2018, ma la serie + già disponibile nello Spazio: Netflix, infatti, ha deciso di rendere accessibile alla NASA l'episodio pilota, trasmesso 13 giorni fa ...

GTX 2080 e GTX 2070 basate su architettura Ampere in arrivo ad aprile? : Ci troviamo nel campo dei rumor e in quanto tali queste informazioni vanno sicuramente prese con le pinze. Come rivelato da 3DCenter e poi riportato in dettaglio da WccfTech, Nvidia starebbe guardando al futuro del proprio segmento GPU puntando all'imminente lancio di nuove schede di fascia alta che rappresenteranno una grande novità per la compagnia.Secondo le indiscrezioni, ci troviamo alle prese con le GTX 2080 e le GTX 2070, schede video che ...