L' Europa lavora contro Salvini L' unica via d' uscita è rivotare Il

La multinazionale Embraco licenzia 497 lavoratori. L'ira di Calenda : 'sono degli Irresponsabili - l'Europa deve intervenire' : La società brasiliana conferma il piano aziendale che prevede il trasferimento in Slovacchia. Il ministro vola oggi a Bruxelles per incontrare la commissaria alla concorrenza Verstager per chiedere ...

Igor il russo - i sospetti degli investigatori spagnoli : “Lavorava per una banda che ha fatto entrare terroristi islamici in Europa” : Igor il russo lavorava per una banda che ha introdotto terroristi in Europa. E’ quanto sostiene una segnalazione dell’Udyco, l’Unità che si occupa di droga e crimine organizzato, inviata ai carabinieri di Bologna nelle scorse settimane. Non solo le rapine e gli omicidi, c’è un’altra ombra ingombrante nel passato del killer di Budrio, arrestato in Spagna a dicembre dopo aver replicato nelle campagne vicine ad Andorra ...

Europa League Atalanta - solo Rizzo lavora a parte : BERGAMO - Nella mattinata di oggi l' Atalanta ha svolto l'ultimo allenamento al centro Bortolotti di Zingonia, prima della partenza, domattina, per Dortmund in vista dell'andata dei sedicesimi di ...

Napoli - Sarri fatica ad arrivare a 18 convocati per l’Europa League : intanto Giuntoli lavora ad un innesto : Napoli – Maurizio Sarri, in vista della gara contro il Lipsia, fatica a completare la rosa di 18 calciatori da schierare tra campo e panchina. Le assenze di Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hamsik, Mertens e Machach, costringeranno il tecnico del Napoli a fare qualche scelta ‘anomala’. Potrebbe andare in panchina ugualmente, per numero, un calciatore infortunato come ad esempio Milik, oppure potrebbe essere convocato un giovanissimo ...

Lavoro - le 28 ore in Germania? Nel resto d’Europa se ne fanno meno che in Italia. Olanda - settimana lavorativa da 4 giorni : Se in Germania i metalmeccanici ottengono la settimana di 28 ore su base volontaria e in diversi Paesi europei sono in corso delle sperimentazioni per ridurre l’orario di Lavoro, in Italia il dibattito è fermo. Nonostante si tratti di un argomento destinato a diventare cruciale nei prossimi anni, dato che anche nel nostro Paese lo smart-working è ormai una realtà e le nuove generazioni sono poco disposte a rinunciare al work-life balance, ...

Gli italiani? Fra quelli che lavorano meno in Europa : Gli italiani, rispetto agli altri europei, lavorano – in totale – meno ore. Secondo i dati di Eurostat, un lavoratore dipendente a tempo pieno totalizza 38,8 ore alla settimana, un’ora e mezza in meno rispetto alla media europea. meno ancora i danesi, con 37,8 ore. Fra quelli che lavorano di più, invece, ci sono gli inglesi, con 42,3 ore alla settimana. Se la media italiana è così bassa, però, è perché l’orario di lavoro del pubblico impiego, ...