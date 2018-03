L’empowerment femminile passa dalle piazze e dai progetti Il caso Etiopia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) È stato, oltre che emozionante, un dato oggettivo e incredibile vedere le strade di innumerevoli città del mondo piene di migliaia di donne. Da Roma a Milano,ndo per molte cittadine e piccoli paesi, dalla Francia all’Argentina, dagli Stati Uniti alla Spagna le donne e le ragazze nel mondo hanno costruito e partecipato allo sciopero globale per l’otto marzo. Non è unche in una ricorrenza così importante, la giornata internazionale della donna, si sia scelto di scioperare; la condizione delle donne nel mondo del lavoro e la situazione del lavoro nell’intero pianeta sono una lunga storia di ingiustizie e violazioni di diritti. Contratti non rispettati, quando ci sono, gap salariale tra uomini e donne, precarietà, negato diritto alla maternità, molestie e violenze. Tutto questo coinvolge le donne in prima persona e avviene ovunque con forme diverse. È anche per questo che si ...