Legnano | corsi ' prematrimoniali' gay tenuti da un sacerdote ...

Legnano - arrivano i corsi prematrimoniali laici aperti anche a coppie gay : ad organizzarli è il Comune : Sempre più persone scelgono oggi il matrimonio civile per questo il Comune di Legnano, nel milanese, ha deciso di organizzare un corso prematrimoniale per le unioni laiche, aperto a tutti: anche alle coppie gay. Gli incontri sono tenuti da uno psicologo, una coppia guida, un avvocato matrimonialista, un consulente familiare e anche da don Paolo Gessaga, uno dei parroci di Legnano che si è detto pronto ad accogliere tutti per spiegare cosa ...