Legge Fornero come punto di incontro? : Lo scenario che si è aperto dopo le elezioni del 4 marzo riflette divergenze e punti in comune fra i partiti. Prendiamo i vincitori, Lega e M5S, i grafici hanno già dimostrato abbastanza la divergenza tra Nord e Sud in relazione ai due partiti. Ma ci sono anche punti in comuni che sono emersi dal periodo post-voto: da una parte la Lega si ritrova a voler cambiare la Legge Fornero, vicino, in questo proposito, al Movimento 5 Stelle, dall'altra è ...