Legge elettorale con la Lega Di Maio ora lavora al piano B  

Elezioni : Berlusconi - impossibile fare Legge elettorale migliore di ‘Rosattelum’ : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Non vedo alcuna possibilità, con questi numeri parlamentari e con questa situazione nel Paese, di fare una legge elettorale migliore. Voglio essere ancora più esplicito: non considero migliore una legge elettorale che consegni il governo del Paese a una minoranza, qualunque essa sia. Il voto ha detto con chiarezza che oggi una maggioranza politica fra gli elettori non c’è. Non può essere la legge ...

Ciriaco De Mita/ "Lo stallo? Non dipende dalla Legge elettorale" (Che tempo che fa) : Il confuso scenario politico attuale verrà discusso questa sera a Che tempo che fa con Ciriaco De Mita, storico leader della Democrazia cristiana, che ha da poco compiuto 90 anni(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:51:00 GMT)

Salvini : sì a nuova Legge elettorale con premio di maggioranza : Milano, 9 mar. , askanews, 'Sì, noi l'abbiamo già proposto, il Mattarellum avrebbe dato un esito più certo di queste elezioni. Si è scelto un miscuglio, meglio comunque del proporzionale puro'. Matteo ...

Elezioni - Zaia : “Se non si trova quadra - ok a governo per la Legge elettorale. Con chi si parla? Con uomini di buona volontà” : “Se nessuno troverà la quadra ci sarà un governo che resta in carica qualche mese per fare la legge elettorale“. È quanto ha affermato Luca Zaia al suo arrivo a Milano per la riunione dei neo eletti leghisti. Il governatore veneto ha ribadito che la linea della Lega è di non fare “accordi partitici” al di fuori del centrodestra, ma di tenere aperto il dialogo con “tutti uomini e donne di buona volontà”. ...

Elezioni 2018 - ipotesi estrema : governo M5S-Lega per la Legge elettorale : Ormai la situazione è nota: dopo le Elezioni 2018 in Parlamento i numeri non tornano. Fino al prossimo 23 marzo, i nuovi eletti deputati e senatori non prenderanno possesso dei propri scranni in emiciclo, eppure appare già evidente che la composizione di una maggioranza risulterà uno dei puzzle più complicati del Secondo Dopoguerra e, in generale, forse il più ostico dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Le ragioni sono ormai ...

Il problema non è la Legge elettorale - ma come votano gli italiani. Lezione dal 4 marzo : Succede sempre così, passano 24-48 ore dall'esito del voto, e chi tra chi ha perso inizia la caccia al capro espiatorio. I social network, le fake news, i cittadini che non "ci hanno capito", il bel ...

Elezioni - Lorenzin : “Legge elettorale non ha premiato le donne per colpa di segretari di partito maschi” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché a scegliere sono sempre i segretari di partito. Questo è un tema grandissimo della rappresentanza femminile dove le donne per pesare veramente devono essere nei luoghi decisionali anche all’interno dei partiti”. Lo ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, parlando con i cronisti a margine degli Stati generali della rete trapiantologica italiana L'articolo ...

“Un governo di scopo con il Pd Legge elettorale - poi al voto” Bomba di Giorgetti sul Centrodestra : “Un governo di scopo con il Pd? Si potrebbe fare, e poi subito al voto”. Mentre partono le trattative carsiche e i messaggi tattici fra i tre schieramenti Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Musumeci - Legge elettorale infame - si faccia governo scopo : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Io sarei a favore di un governo ponte, un governo di scopo, per varare una legge elettorale rispetto a questa legge infame che tiene il cittadino fuori da ogni processo decisionale. Perché gli elettori sono stati espropriati dal diritti di scegliere i propri rappresentanti. Secondo me a quel punto bisognerebbe tornare in aula a ottobre”. Così il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci ...

Sicilia : Musumeci - ora al via stagione riforme da Legge elettorale a province : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Adesso al via la stagione delle riforme. Prima dovevamo pensare al bilancio e alla dirigenza, ma ora pensiamo alle prime quattro riforme da fare”. Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa. Il Presidente annuncia, quindi, quattro riforme: “A partire dalla legge elettorale regionale – dice -E’ assurdo che il Presidente della regione non debba potere ...

