Lega | Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo | “Chi è infastidito dagli applausi

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Se a qualcuno danno fastidio gli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

Salvini : governo Lega-M5S? Sicuramente non con il Pd : Un governo Lega-M5S? Di sicuro non con il Pd, taglia corto il segretario della Lega Matteo Salvini. Che osserva: «Con il M5S i programmi sono molto diversi, ha vinto la coalizione di centrodestra, non ...

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche

Lega-M5s : accordo vicino per presidenze Camere. Salvini ferma Berlusconi : 'No esecutivi con i Dem' : Il leader della Lega: 'Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo e neppure Gentiloni' -

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Berlusconi-Salvini - lo schema del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

Elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Matteo Salvini - perché il leader della Lega vincerà comunque e perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...

SALVINI E DI MAIO - “PRIMA IL GOVERNO”/ Patto Lega-M5s? Emilio Carelli potrebbe essere “centrale” : SALVINI-Di MAIO, possibile Patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso per azzerare i “gufi” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso contro i “gufi da salotto” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...