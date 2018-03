Lega-M5s | accordo vicino per presidenze Camere Salvini ferma Berlusconi | ' No esecutivi

Il successo elettorale moltiplica i soldi a M5S e Lega. Un brutto colpo invece per il Pd : ecco quanto perde : Il trionfo alle urne non serve solo a portare più rappresentanti in parlamento, a contare di più, ma anche ad avere a disposizione una quantità maggiore di denaro. E' vero che alla fine sono stati ...

Verso un governo del Presidente Alle urne in autunno o a febbraio M5S - Pd - Lega - FI...non c'è soluzione : Sono passati otto giorni dAlle elezioni politiche del 4 marzo e si torna ai primissimi commenti dopo le proiezioni sui risultati elettorali: tutto è nelle mani del Presidente Sergio Mattarella, che continua ad appellarsi al senso di responsabilità Segui su affaritaliani.it

Ultime pensione anticipata 2018 : Fornero su uscita quota 100 di Lega e M5S Video : Quanto è fattibile la #pensione anticipata con uscita a #quota 100 o a quota 41 per tutti, non solo per i lavoratori precoci, proposta dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle? Ad una settimana dalle elezioni politiche è interventa, a più riprese, l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, la cui riforma delle #Pensioni del 2011 porta proprio il suo nome. In ogni modo, prima che si possa iniziare a parlare di una nuova riforma delle pensioni, è ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - così Lega e M5s "fregano" i giovani : Dopo le elezioni si parla molto delle proposte di RIFORMA delle PENSIONI, in particolare dei partiti che ambiscono a governare il Paese. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:07:00 GMT)LICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende, di F. SibaniRIFORMA PENSIONI/ Il salto di Boeri sul carro di Di Maio, di M. Cardarelli

I sindaci di Reggio Calabria e Livorno - Falcomatà - Pd - e Nogarin - M5S - nuovi deLegati Anci per i Porti : ... a lavoro per 'rilAnciare la portualità' Foto StrettoWeb / Simone Pizzi ' RilAnciare la portualita' nazionale significa rilAnciare un settore chiave della nostra economia e la Conferenza di ...

Mattarella - no egoismi e appello alla responsabilità/ Martina : “fiducia in Quirinale - ora tocca a M5s e Lega” : Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Una risposta a Matteo Renzi?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Direzione Pd - Damiano : “Governo devono farlo M5s e Lega - noi dobbiamo stare all’opposizione” : “A noi serve un candidato unitario, cosa che non abbiamo avuto: mai stato appassionato di primarie, ora serve una reggenza che incarni pluralità di vedute. Il governo devono farlo M5s e Lega: chi da noi agita trattativa coi 5 Stelle secondo me depista rispetto all’appoggio di un governo di centrodestra. Noi dobbiamo stare all’opposizione, perché il voto questo ha detto. Brunetta dice che loro appoggiarono governo Letta nel ...

Direzione Pd - Martina : «Lega e M5S governino - noi saremo all’opposizione» : È iniziata senza Matteo Renzi, al Nazareno, la resa dei conti nel Partito Democratico. Necessario esprimersi sui prossimi passi da compiere dopo le dimissioni del segretario

