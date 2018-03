Lega | l' ex sindaco di Adro va a Strasburgo | subentra a Salvini nell' Europarlamento

Morta Rosy Guarnieri - ex sindaco Albenga eletta in Parlamento/ Lega - il vescovo : “figura amata in città” : Rosy Guarnieri, è Morta ad Albenga la "zarina verde", l'ex primo sindaco leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile. Il cordoglio in Liguria(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:29:00 GMT)

Rosy Guarnieri - morta l’ex sindaco di Albenga eletta in Parlamento/ Lega - Salvini : “aiutaci da Lassù” : E’ morta Rosy Guarnieri. Albenga, si è spenta la Zarina Verde, primo sindaco leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Viterbo si scopre roccaforte della Lega al sud. Il sindaco : 'Non mi ricandido' : Di sicuro un pezzo di mondo moderato che mi votò nel 2013 alle politiche ha scelto Salvini'. Il sindaco nel dubbio, in vista della prossima primavera, mette le mani avanti: 'Non mi ricandiderò - dice ...

Governo M5s-Lega? A Laives (Bolzano) dura da due anni. Il sindaco : “Accordo su 14 punti” : Mettere insieme Movimento 5 stelle e Lega: è una delle ipotesi, numeri alla mano, per la formazione di una nuova maggioranza in Parlamento. Ma finora, in tutta Italia, la missione è riuscita solamente a Christian Bianchi, sindaco di Laives, un paese di 18mila abitanti alle porte di Bolzano. “Abbiamo fatto un accordo basato su un programma di 14 punti – racconta il primo cittadino al fattoquotidiano.it – e sta andando molto bene: in ...

Elezioni : sindaco Gela - Lega vicina ai problemi reali della gente : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Coerenza, credibilità e capacità di rispondere ai problemi reali della gente" sono queste, secondo il sindaco di Gela Domenico Messinese, le caratteristiche che hanno portato la Lega di Matteo Salvini ad ottenere oltre il 7% nella città dell'ex governatore Rosario Croc

Cosenza - i cittadini rischiano di pagare a Equitalia i debiti del sindaco di Forza Italia. Il suo Legale : “Faremo appello” : Saranno i cosentini a pagare i debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che ha ricandidato suo fratello, Roberto, capolista nel listino alla Camera. debiti personali per un milione e 770 mila euro di tasse non pagate da Occhiuto e che Equitalia ha tentato invano di recuperare pignorando lo stipendio del primo cittadino di Cosenza. Per quattro anni, infatti, le comunicazioni di Equitalia non sono ...

Ieri presentata la candidatura del sindaco Bianchi - Lega - : 'In questi anni ho lavorato per la mia comunità' : È stata una scelta per me naturale, dovuta al mio modo di intendere la politica, quale strumento per il raggiungimento del bene comune, come spirito di servizio per la gente". Bianchi ha poi ...

Belgio : operazione di polizia a Forest - 'uomo armato'. Sindaco - blitz polizia non Legato a terrorismo : Imponente operazione di polizia in corso a Forest, nella regione di Bruxelles. Il Sindaco indica la presenza di un uomo armato. Lo riferiscono i media belgi. Nella zona sono presenti anche cecchini. E'...