Le ultime lettere di Michele | suicida a 17 anni | I miei sogni sbiadiscono | mi

huffingtonpost

: Le ultime lettere di Michele, suicida a 17 anni: 'Mi sputano negli spogliatoi. E i miei sogni sbiadiscono' - RossettiHermes : Le ultime lettere di Michele, suicida a 17 anni: 'Mi sputano negli spogliatoi. E i miei sogni sbiadiscono' - Stefani96724942 : RT @cristinascappa: @Mamox__ Hanno scontato la pena. Ma il punto non è questo. Perché la storia parla chiaro: #Moro lo scrive nelle ultime… - cristinascappa : @Mamox__ Hanno scontato la pena. Ma il punto non è questo. Perché la storia parla chiaro: #Moro lo scrive nelle ult… -

(Di martedì 13 marzo 2018) "Quel ragazzo ha di nuovo i tagli sulle braccia e nel cuore, ha di nuovo le lacrime agli occhi davanti allo specchio e non ha nessuno dietro che possa dirgli: 'Hei, oggi sei maledettamente bello'. Nessuno ha mai scostato le maniche delle felpe e ha visto i suoi tagli. Tutti ci hanno rinunciato. Eppure lui avrebbe bisogno di un 'come stai?' in più". Parla di sé in terza persona,, nellescritte prima di togliersi la vita. Il ragazzo, 17di Torino, si èto la sera del 23 febbraio, lanciandosi giù dal ponte di Alpignano, nel Torinese. Sul suo pc, la madre ha trovato diversi file, nei quali il figlio lamenta una situazione di profondo disagio, dovuta al bullismo. Per questo ha deciso di denunciare il caso, si è rivolta alla polizia che ha aperto un'inchiesta.La mamma accusa: "Vittima dei bulli", che non riusciva a ...