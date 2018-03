Le tante nuove uscite? Snobbate dal pubblico

BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con Elena Morali - la cantante in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:20:00 GMT)

The Surge 2 : spuntano tante nuove informazioni sul titolo di Deck 13 : The Surge 2 è stato annunciato ufficialmente per PC e console poco tempo fa e, come probabilmente saprete, il gioco arriverà il prossimo anno. Oggi, però, vi riportiamo alcune interessanti informazioni segnalate da PCGamesN che svelano vari dettagli sul gioco di Focus Home Interactive e Deck13.Innanzitutto, ci sarà ancora la exo-suit che garantirà la vostra sopravvivenza dalle minacce esterne e sarà nuovamente possibile smembrare gli arti per ...

Auditel : 30 anni di vita e tante nuove sfide : "È uno strumento informativo estremamente sofisticato che non ha paralleli al mondo, motivo di orgoglio per il Paese, le Industrie e i Mercati collegati ad Auditel" - ha detto da parte sua Angelo ...

Loredana Lecciso contro Romina Power : ecco le sue nuove accuse alla cantante Video : Il 28 gennaio scorso Loredana Lecciso [Video] è stata ospite a Domenica Live per chiarire alcuni aspetti sulla sua crisi con Al Bano. Barbara D'Urso le ha fatto una serie di domande sulla vicenda che sta tenendo banco da diverse settimane e l'ex soubrette, in quell'occasione non ha tergiversato come al suo solito ma a risposto quasi a tutto. La salentina ha ammesso di essersi allontanata dalla Tenuta di Cellino ma nello stesso tempo ha ribadito ...

Loredana Lecciso contro Romina Power : ecco le sue nuove accuse alla cantante : Il 28 gennaio scorso Loredana Lecciso è stata ospite a "Domenica Live" per chiarire alcuni aspetti sulla sua crisi con Al Bano. Barbara D'Urso le ha fatto una serie di domande sulla vicenda che sta tenendo banco da diverse settimane e l'ex soubrette, in quell'occasione non ha tergiversato come al suo solito ma a risposto quasi a tutto. La salentina ha ammesso di essersi allontanata dalla Tenuta di Cellino ma nello stesso tempo ha ribadito che ...

tante nuove offerte di Tre Italia a Febbraio 2018 : Disponibili Tante nuove offerte di Tre Italia a Febbraio 2018 con o senza portabilità ed anche per i nuovi clienti 3 Italia lancia i suoi piani tariffari di Febbraio 2018 Diverse nuove offerta da Tre Italia che per questi primi mesi del 2018 ha rinnovato alcuni vecchi piani tariffari e lanciato di nuovi. Infatti recentemente […]

Nintendo Labo in azione in tante nuove immagini : Nintendo ha presentato nelle scorse settimane Labo, e dopo aver avuto un assaggio delle potenzialità di questa nuova frontiera del videogioco nel trailer di presentazione, la redazione di IGN ha potuto finalmente provare con mano i kit di cartone e la loro interazione con il gioco.In questo primo approccio con Labo non solo erano disponibili i kit attualmente messi in commercio, il Variety e il Robot Kit, ma anche quelli mostrati all'annuncio e ...

Video di Einar e Michele Bravi ad Amici di Maria De Filippi : i consigli del tutor per le nuove sfide del cantante : La lezione di Einar e Michele Bravi ad Amici di Maria De Filippi: il cantante alla prova con i difficili brani assegnati dalla professoressa Giusy Ferreri. Questa settimana il cantante della squadra del Ferro si trova a dover preparare due canzoni molto complesse, soprattutto a livello d'interpretazione. Si tratta di Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini e Modì di Vinicio Capossela. Il brano di Capossela, in primis, è l'ostacolo più ...

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI SONO LASCIATI?/ Nuove dichiarazioni del cantante su Romina Power! : Al BANO e LOREDANA LECCISO si SONO LASCIATI? Per il settimanale Oggi potrebbe esserci lo zampino di Romina Power. Gli indizi del cantante da Maurizio Costanzo...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:12:00 GMT)

God of War : spuntano tante nuove informazioni sul combat system - l'esplorazione e il crafting : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le ultime novità sull'atteso God of War, che ci parlavano di una possibile esplorazione in futuro di altre mitologie, ecco che in rete spuntano tantissimi nuovi dettagli sull'esclusiva PlayStation 4 attesa nel corso di quest'anno.Nello specifico, le informazioni provenienti dall'ultimo numero di Game Informer e riportate da Gamingbolt, si soffermano sul combat system, l'esplorazione e l'inserimento di un ...