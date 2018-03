Le scarpe da sposa che potrebbero piacere a Meghan Markle

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) Dall’annuncio ufficiale del fidanzamento con il principe Harry,ha i riflettori puntati addosso. Fan e fashionisti sono attenti a ogni piccolo dettaglio dei suoi outfit. Dalle uscite, più o meno ufficiali, emergono alcuni i brand di «fiducia», a cuifa spesso affidamento. Tra questi, per quanto riguarda le calzature, troviamo Sarah Flint. La quasi cognata di Kate è stata fotografata in diverse occasioni con un paio didella griffe ai piedi. Da un modello leopardato ai sandali allacciati alle caviglie, passando per un tacco 10 scamosciato nero e una ballerina in pelle marrone. LEGGI ANCHE, molto più «cara» di Kate La stilista ha recentemente presentato una collezione di calzature dalimited-edition, reinterpretando alcune delle sue creazioni best seller e dando loro un aspetto tutto nuovo. Il risultato? Le calzature perfette per convolare a ...