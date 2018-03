Le parole choc di Luciana Littizzetto contro Filippa Lagerback

“Sono Maddie McCann”. La dichiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi occhi - stessi tratti particolari : una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole : “Non so più cosa fare di me stessa” : Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha Pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha ...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che c’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al pronto soccorso - quello che scoprono i medici li lascia senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

“Che schifo!”. Davide Astori - spunta la scritta della vergogna. Italia sotto choc : parole ignobili poche ore dopo la tragica morte del capitano viola. Spaventoso - sul serio : Davide Astori, quando la tragedia fa perdere il senno (e siamo stati clementi): quello che è successo poche ore dopo la drammatica morte del calciatore e capitano della Fiorentina è davvero da brividi. Se le parole del giocatore brasiliano ex Juventus Dani Alves a commento della scomparsa del collega, 31 anni, una compagna e una figlia di soli 2 anni amatissime, hanno fatto accapponare la pelle a molti, rimasti malissimo per cotanta, ...

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

“Fermatela!”. Choc per Berlusconi : pesante contestazione nel seggio di Milano dove l’ex premier si è recato per votare. Attimi di tensione e le sue parole subito dopo l’accaduto : Il giorno delle elezioni è sempre molto particolare, così tra ritardi, proteste e una pesante contestazione a Berlusconi l’Italia va al voto. Le urne resteranno aperte fino alle 23. Ma il nuovo sistema di voto con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode ha provocato ritardi code e disagi un po’ in tutta Italia. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera richiede infatti tempi più ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

“Stop Isola dei Famosi”. parole choc che gelano Alessia Marcuzzi. E gelano anche concorrenti e pubblico. Lo scandalo al reality è ormai di dominio pubblico e - per molti - non c’è più nulla da fare. Cosa sta succedendo : Le Parole pesano come macigni e, in casi come questo, rischiano di creare una vera e propria valanga. A lanciare il sassolino era stata Eva Henger che, senza mezzi termini, aveva accusato Francesco Monte di aver portato droga sull’Isola dei Famosi. Francesco che poi aveva lasciato il reality per difendersi lasciando i naufraghi divisi sulla questione. Adesso le Parole di Chiara Nasti che rischiano di far saltare il banco. In un audio ...

“Vi dico come è morta Pamela”. Il racconto dei sui ultimi istanti di vita. Le parole choc di Innocent Oseghale - il ragazzo nigeriano fermato per la morte di Pamela e detenuto ad Ancona : “Pamela è morta per aver assunto eroina”. Lo ha affermato Innocent Oseghale, il nigeriano in carcere per la morte di Pamela Mastropietro. Lo ha ribadito oggi insieme all’avv. Umberto Gramenzi che ha affiancato il collega Simone Matraxia nella sua difesa. In un incontro durato circa due ore nel carcere di Ascoli Piceno dove è detenuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di vilipendio, ...

‘’Droga e sesso - poi…’’. La bomba di Fabrizio Moro. La rivelazione choc del vincitore di Sanremo 2018 lascia i fan senza parole : Fabrizio Moro, che con Ermal Meta ha vinto il Festival di Sanremo 2018 con ‘Non mi avete fatto niente’. I due sono arrivati davanti alla band Stato Sociale e ad Annalisa. Il brano è stato scritto dopo l’attentato di Manchester al concerto della popstar americana Ariana Grande, e cita nel testo diversi luoghi in cui negli ultimi anni ci sono stati attacchi terroristici. Durante la settimana del Festival si era parlato della canzone perché ...

“Ha avuto un malore”. Amici - parte la musica e il ballerino ha un mancamento. In studio cala il silenzio assoluto e qualcuno scoppia addirittura a piangere. Quel che è successo non sarà mai dimenticato. “I ragazzi non lo avrebbero mai pensato…”. parole choc : Ha avuto un malore mentre ballava e tutti si sono commossi. Ora lui, il diretto interessato, spiega cosa è successo mentre danzava ad Amici. La sua è una storia seria e lui vuole che sia d’esempio per tutti Quelli che, come lui, sono malati. “Finalmente ho coronato il mio sogno: diventare il primo e unico al mondo che è riuscito a ballare con la sclerosi multipla”, ha detto Ivan Cottini, il 33enne di Urbania malato di sclerosi multipla da ...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

“Mi hanno riempito di schiuma”. Aggressione choc per il noto volto della tv. Inseguito in strada da un branco di 12enni - viene prima accerchiato - poi insultato e attaccato. “Sono adirato” - commenta lui. Noi - invece - non abbiamo parole : È stato rincorso da un gruppo di ragazzini, accerchiato e, poi, preso di mira con delle bombolette spray. Uno di loro, nel frattempo, ha ripreso tutto con il cellulare. Il video, naturalmente, è stato pubblicato in rete. E anche il malcapitato vip ha usato il web per raccontare la sua terribile disavventura. “Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzini”, racconta Francesco Nozzolino, residente a Sarno, noto volto della televisione, ospite del ...

“Fatela scop*** da qualcuno”. Isola dei Famosi choc : le parole sono ben scandite e lo sgomento in Honduras è generale. La diretta interessata va su tutte le furie e - lo ha già promesso - si vendicherà appena possibile. Assolutamente nulla da aggiungere… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio ci sarà la prossima puntata. Lo sapevate che è stato cambiato il giorno della messa in onda del reality? Già, la puntata serale è stata posticipata dal lunedì al martedì, sempre su Canale 5, alle ore 21.30. La puntata di martedì 13 è molto attesa perché è quasi certo che ci sarà Francesco Monte che, finalmente, potrà dire la sua sulla faccenda della droga. Dopo le accuse mosse al bel Monte da Eva Henger, il ...

“Sono in viaggio verso casa…”. La lettera choc di papa Benedetto XVI. Le strazianti parole di Ratzinger - la tristezza dei fedeli : L’undici febbraio di 5 anni fa c’erano le nuvole su Roma. Un temporale. Un fulmine che centra la basilica di San Pietro. Un simbolo per chi ci crede, un segnale per chi si sforza sempre di guardare un po’ oltre anche quando, dietro lo steccato, c’è esattamente quello che la realtà vuole che ci sia e non i nostri desideri. papa Ratzinger si dimise in un giorno di pioggia. Via dalla politica. Incapace di arginare la corruzione del clero ed ...