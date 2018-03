Le P A del Bacino Padano a scuola di bicicletta | con il progetto PrepAIR al via corsi di

meteoweb.eu

: RT @iansomerhlalder: Berlino aka città delle dirette del natale al cesso e dell’ufficializzazione Thailandia aka paese del bacino soft tem… - Buona00L : RT @iansomerhlalder: Berlino aka città delle dirette del natale al cesso e dell’ufficializzazione Thailandia aka paese del bacino soft tem… - ParcoMincio : Contratto di Fiume: presentate le opere di avanzamento. Tea e Sisam entrano nella partnership del corposo progetto… - bx1ale_cia : @alemiglio @Viks83F @Anti_Globalist_ @KelleddaMurgia @TirreniaIT non è un compito ma può esserlo se da esso ricava… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso dellasono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto agli amministratori, ai tecnici e al personale degli enti pubblici, ed finalizzato a spiegare le potenzialità della mobilità sostenibile: l’iniziativa è resa possibile grazie aleuropeoche coinvolge 18 partner nazionali e internazionali e mira a promuovere stili di vita, di produzione e di consumo più sostenibili nell’area del. Il corso debutta in Lombardia – dove è attivato dalla Regione e da Fondazione ...