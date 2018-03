“Le italiane? Meglio le filippine…” Il web infuriato per l’annuncio della catena di fast

caffeinamagazine

: 'Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato h… - RollingStoneita : 'Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato h… - HuffPostItalia : Bufera sull'annuncio del fast-food Burgez: 'Assumiamo filippine perché le italiane non hanno voglia di lavorare' - andreacreativo : Il #Lazio tra le prime 5 regioni italiane per volume di #export con 1,1 milioni di articoli esportati dal 2013 al 2… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Unache ha da sempre messo la comunicazione al centro del proprio progetto, puntando forte su simpatia e irriverenza per attirarsi le attenzioni dei clienti. E che è riuscita sicuramente nell’impresa di far parlare di sé grazie a un annuncio per un posto di lavoro come cassiera che non è affatto passato inosservato. Ladifood Burgez è stata infatti sommersa di critiche e accuse di razzismo e sessismo per aver scritto sui social “, svegliatevi! Il lavoro c’è, siete voi che non ci siete”. Se pochi giorni fa, come ricordato da Il Messaggero, era stata Tirrenia a finire nel mirino per una pubblicità in cui si vantava di avere solo personale italiano, ecco che adesso gli elementi si sono di colpo ribaltati. “Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine – si legge nel post incriminato ...