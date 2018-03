Le elezioni in Europa creano una catena continua di paesi filorussi

elezioni 2018 - Tabacci : «Senza Europa non c'è speranza. E questo i milanesi lo hanno capito» : Bruno Tabacci «Gli elettori milanesi hanno capito che senza Europa non c'è speranza». Bruno Tabacci conquista centro storico, Dergano, Zara e Tibaldi. Con il 41,24 delle preferenze, il candidato ...

elezioni : studio Luiss - crollo sinistra - la seconda più debole in Europa : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – La sinistra italiana mai prima d’ora aveva ottenuto una quota di voti così limitata, sia in termini tradizionali (partiti socialisti, comunisti e loro epigoni), sia in termini di blocco politico (comprendente tutti gli alleati che nella seconda Repubblica hanno formato le coalizioni elettorali del centrosinistra). Lo rileva uno studio del Centro italiano studi elettorali della Luiss.Il blocco di ...

Chi vince e chi perde in Europa e nel mondo con i risultati delle elezioni italiane : Ebbene, l'Eliseo esce anch'esso indebolito, per cui possiamo affermare che con la vittoria degli euro-scettici nella terza economia dell'unione monetaria e della UE a 27, l'asse franco-tedesco si ...

Emma Bonino - lista fuori dal Parlamento/ elezioni 2018 : +Europa sotto il 3% - ma lei può andare al Senato : Emma Bonino, lista fuori dal Parlamento, flop clamoroso di + Europa alle Elezioni politiche 2018: sotto al 3 per cento, ma lei può ottenere un seggio al Senato(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:59:00 GMT)

elezioni - Della Vedova (+Europa) : “Salvini e Di Maio più bravi di noi e hanno vinto. Hanno proposto caricatura di Ue” : “Salvini e Di Maio sono stati premiati in modo evidente dagli elettori, perché sono stati molto efficaci nel proporre quella che, secondo me, è una caricatura Della Unione Europea, usandola come capro espiatorio. E sono stati molto più bravi di noi”. Sono le parole di Benedetto Della Vedova di +Europa, intervistato da Enrico Mentana nella sua maratona elettorale. E aggiunge: “Soprattutto Salvini ha convinto che il problema ...

Se Berlusconi vincerà le elezioni - la Russia tornerà ad aere un alleato chiave in Europa - : Dopo la Brexit l'Italia sarà la terza economia più grande dell'Unione Europea, anche se alle prese con diverse difficoltà. Il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 37% e tra la popolazione cresce il malcontento nei confronti ...

L’Europa osserva le elezioni italiane : Al centro della campagna elettorale c’è stata la lotta all’immigrazione. E il tema è stato strumentalizzato dai partiti nazionalisti. Leggi

CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI + EUROPA «Siamo la vera sorpresa di queste elezioni - il superamento del 3% è vicino» - Abruzzo in ... : Agli elettori chiediamo di fare una scelta in controtendenza: votare radicali per conquistare più diritti e un mondo migliore, perché in fondo chi è che non ha mai votato un referendum radicale?».

elezioni - Bonino (+Europa) : “Non perdo mai la speranza. Ho fiducia negli italiani” : A margine del suo comizio di chiusura della campagna elettorale, la leader di +Europa Emma Bonino ha parlato ai cronisti presenti: “Le mie impressioni a 2 giorni dal voto? Non perdo mai la speranza. Non ho l’abitudine né di deprimermi né di perdere la speranza. Ho molta fiducia nei cittadini e nelle cittadine italiane, ne ho un po’ meno nella mia salute”. L'articolo Elezioni, Bonino (+Europa): “Non perdo mai la ...

elezioni - Pizzarotti vota +Europa. “Vicina a mie idee. E poi Parma è città dei diritti” : Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex M5s, voterà PiùEuropa. “Prima di tutto – scrive su facebook – perché, come disse una volta Rodotà venendoci a trovare, Parma si è dimostrata essere la città dei diritti: qui abbiamo sviluppato prima di tanti, e prima ancora che se ne discutesse in Parlamento, un testamento biologico, il registro delle unioni civili, le cittadinanze civiche e il registro della bigenitorialità. Parma è ...

elezioni 2018 - tanti europeisti ma ognuno con un messaggio diverso. Così l’Europa federale fatica : La campagna elettorale l’ha dimostrato e il voto del 4 marzo probabilmente lo confermerà: in Italia, le forze politiche europeiste, seppur moderatamente, sono una minoranza; e quelle che dichiarano senza reticenze il loro sostegno all’integrazione europea sono quasi marginali. Eppure, la galassia delle istituzioni e delle organizzazioni europeiste, che nelle ultime settimane ha moltiplicato eventi e iniziative, fatica a unire le proprie forze e ...

elezioni : Rampelli - Fdi - - con Meloni e Orban per cambiare Europa : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Fratelli d'Italia guarda da anni con interesse agli sviluppi del governo ungherese di Fidesz e, specialmente, al premier Viktor Orban, da anni immagina la costruzione di un'...

elezioni : Di Maio - in Europa temono me e non Berlusconi alleato con nemici Ue : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Come è possibile che a Bruxelles, negli altri Paesi europei si tema il Movimento 5 stelle e invece si stringa la mano a Berlusconi che nella sua coalizione ha Lega e Fratelli d’Italia, che sono gli alleati di Le Pen, Alternative fur Deutschland, Orban? Ieri la Meloni è andata da Orban. I nemici storici di Bruxelles, dell’establishment ce li hanno dentro la coalizione di centrodestra”. Lo ...

elezioni - esposto sulla campagna di +Europa e dubbi sui finanziatori. Ma sui maxischermi nelle stazioni c’è lo sconto : Un esposto per “propaganda elettorale luminosa illegale“. E, sui social, un florilegio di domande retoriche e attacchi: “Chi finanzia la campagna di +Europa che non è stata neanche in grado di trovare le firme per presentare la sua lista?”. Seguono le supposizioni più dietrologiche. Va per la maggiore “George Soros“, il magnate di origini ungheresi fondatore della Open society foundation, accusata più volte di ...