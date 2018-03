Le cinque certezze assolute su Iliad Italia oggi 13 marzo

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Manca davvero poco all'uscita di, il nuovo operatore pronto a dare battaglia a colossi come Wind, Tre, Vodafone e TIM. Come abbiamo riportato nella giornata di ieri sulle nostre pagine, infatti, siamo ormai agli sgoccioli di un countdown che ci sta proponendo anticipazioni interessanti in merito a questo nuovo brand, al punto chegrazie ai colleghi di Mondomobileweb possiamo riepilogare tutte le informazioni che sono in nostro possesso. Grazie soprattutto a quanto affermato da alcuni esponenti dell'operatore.Scendendo maggiormente in dettagli, si può dire che tutto il discorso riguardante l'uscita digraviti attorno apunti incoraggianti per tutti coloro che sono in attesa di un segnale ufficiale. In primo luogo, pare che le infrastrutture e le interconnessioni siano pronte. Questo, del resto, è il presupposto fondamentale per portare avanti ...