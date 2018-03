Le 10 malattie più pericolose al mondo | c’è anche la “malattia X”

Jennifer Lawrence - la sua più grande paura sul sesso : 'Non lo faccio - temo le malattie' : Ha intenzione di restare single a lungo l'attrice Jennifer Lawrence e soprattutto di astenersi da ogni attività sessuale per un lungo periodo di tempo. A dispetto del suo look in pubblico sensuale, l'...

'Ora più prevenzione per arginare lo tsunami malattie cardiovascolari' : Un'impresa realizzabile solo facendo un grande sforzo collettivo che investa il mondo della scienza, della politica, della scuola, dell'industria alimentare. E intanto c'è chi dà il buon esempio: 11 ...

Obesità e diabete : il bypass gastrico può essere più efficace nel combattere le due malattie rispetto alle modifiche allo stile di vita : Le persone con livelli preoccupanti di Obesità e scarso controllo del diabete di tipo 2 hanno due differenti opzioni per migliorare la loro salute: la chirurgia bariatrica oppure un’approfondita gestione dello stile di vita. In uno studio clinico randomizzato, gli scienziati dello Joslin diabetes Center e del Brigham and Women’s Hospital (BWH) hanno scoperto che i pazienti curati con una forma di chirurgia bariatrica, conosciuta come bypass ...

Inps : più visite fiscali - calano malattie : 16.56 L'Inps ha effettuato tra settembre e dicembre 2017 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Lo ha detto il presidente Inps Boeri, presentando i primi dati del polo unico sulle visite fiscali e spiegando che la riduzione dei giorni di malattia è stata del 10,6% a fronte del -3,3% che si è registrato nel settore privato.

Modena per le malattie rare : oggi in più di 500 per la quarta edizione della ModenaRun4Rare : Pronti ad assistere camminatori e amanti del nordic walking anche gli istruttori qualificati dell'associazione Mondo Nordic Walking asd e Nordic Walking Live che hanno curato il riscaldamento pre ...

malattie della pelle e dermatiti : sempre più un problema per i più piccoli : sempre più spesso le Malattie della pelle colpiscono i giovanissimi. L’allarme arriva dai pediatri della Fimp Napoli che stanno vendendo aumentare i casi di esordi precoci in maniera esponenziale. «La dermatologia pediatrica – spiegano – è ormai una vera e propria branca specialistica. Questo perché alcune Malattie cutanee sono proprie dei bambini, ma anche alcune Malattie della pelle si manifestano in età pediatrica. La sfida per il ...

malattie gastrointestinali : con la Capsula più affidabilità e sicurezza nella diagnostica : Giovedì 15 Febbraio 2018 si terrà la conferenza stampa “Capsula endoscopica, più affidabilità e sicurezza nella diagnostica delle Malattie gastrointestinali”. La Capsula endoscopica è una metodica moderna, sicura e tecnologicamente avanzata per la visualizzazione dell’apparato digerente. Si tratta di una pillola monouso ingeribile dotata di una o due telecamere che acquisiscono immagini dell’intestino mentre lo percorrono ...

Tumori e malattie croniche : diabete e patologie cardiache tra le più pericolose - ne raddoppiano il rischio : Tumori e malattie croniche, quale legame? Sembra che più di un quinto dei nuovi casi di tumore e un terzo delle morti sono provocati da esse, dal diabete all’insufficienza cardiaca. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Bmj, secondo cui l’esercizio fisico ha pero’ un impatto positivo anche su questi fattori. La ricerca, opera delle Università del Texas e della China Medical university di Taiwan ha osservato i dati di ...

Salute : il numero di anziani con 4 o più malattie raddoppierà entro il 2035 : Secondo una ricerca pubblicata su Age and Aging, condotta presso l’Istituto per l’invecchiamento della Newcastle University, entro il 2035 quasi 2 anziani su 10, in Inghilterra, avrà 4 o più malattie, ed il numero raddoppierà, passando da una prevalenza del 9,8% nel 2015 al 17% nel 2035. A un terzo di queste persone verrà diagnosticata demenza, depressione o un danno cognitivo. I ricercatori hanno studiato 300mila cittadini inglesi, ...

malattie - ecco le più cercate dagli italiani sul web : dominano ginecologia e ortopedia : Ma cosa ha catalizzato i pensieri degli italiani nel 2017 e quali sono state le patologie più cercate? Per scoprirlo MioDottore - una delle più grandi piattaforme al mondo specializzata nella ...

Menopausa - artrosi e acne : le malattie più cercate dagli italiani nel 2017 : La tecnologia e in particolare Internet sono sempre più pervasivi della vita degli italiani, anche nell’ambito della salute, soprattutto quando si parla di sanare dubbi e informarsi su sintomi e malattie. Ma cosa ha catalizzato i pensieri degli italiani nel 2017 e quali sono state le patologie più cercate? Per scoprirlo MioDottore – una delle più grandi piattaforme al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche – ha ...