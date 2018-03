Lazio shock | “campionato totalmente falsato | non c’è buona fede”

Tottenham-Juventus - coda al veleno : ombre da Pochettino - riveLazione shock sulla dirigenza bianconera [VIDEO] : shock Tottenham-Juventus, ombre dal tecnico Pochettino. Il club bianconero ha vinto in Inghilterra, successo per 1-2 che ha portato alla qualificazione del club bianconero. Il Tottenham si prepara per la gara di campionato contro il Bournemouth e nel frattempo arrivano ombre sulla qualificazione dei bianconeri da parte del tecnico Pochettino i conferenza stampa: “Volevo solo provare a spiegare che una squadra come la Juventus ci ha dato ...

Cecilia Capriotti/ Fra riveLazioni shock e Filippo Nardi - supererà il televoto? (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti ha una seconda possibilità all'Isola dei Famosi 2018: riuscirà a mantenere la calma di fronte allo storico nemico Filippo Nardi?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:22:00 GMT)

Clamoroso Raiola - svela il futuro di Balotelli e Donnarumma : riveLazioni shock : Raiola scatenato, novità clamorose su due assistiti, l’attaccante Mario Balotelli ed il portiere Donnarumma, in particolar modo SuperMario pronto al ritorno in Italia mentre Gigio dovrebbe lasciare la Serie A. Ecco le clamorose rivelazioni dell’agente ai microfoni di Rai Sport: “Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche ...

DON MATTEO 11/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018 : una riveLazione shock per Sofia : Don MATTEO 11, Anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia trova il suo estratto di nascita. In città arriva Carlo Conti: cosa farà Cecchini?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Isola 2018 - riveLazioni shock di Striscia la Notizia sulle nominations : Sono “pilotate”? : Isola dei Famosi 2018, Striscia la Notizia, nota trasmissione preserale di Canale 5, fa delle rivelazioni shock sulle nomination. Sono pilotate? Il canna gate pare ormai infinito e ci toccherà portarcelo fino alla fine del reality, che vi ricordiamo si è allungato di una settimana. La finale dunque non sarà più il 10 aprile ma il 16 o il 15 dello stesso mese. Il TG satirico di Antonio Ricci cavalca l’onda dell’Isola dei Famosi 2018 Sebbene ...

Lazio - offerta shock per Milinkovic-Savic : “180 milioni di euro + 20 di bonus” : “offerta pazzesca alla Lazio per Milinkovic-Savic: 180 milioni di euro + 20 di bonus”. Questa la bomba lanciata da Skysport in questa mattinata. Una notizia davvero shock per la Lazio, una proposta che sarebbe a dir poco da accettare “di corsa”. Certo, un po’ di perplessità attorno a tale notizia c’è. 180 milioni di euro + 20 di bonus sono davvero tanti, solo club del calibro di Psg e Real Madrid si possono ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - RiveLazione shock di Karla Souza : Lo scandalo molestie che negli ultimi mesi ha infiammato Hollywood non si arresta. Karla Souza che nella serie How To Get AWAY WITH MURDER interpreta Laurel Castillo, in un’intervista alla CNN en Espanol ha fatto una Rivelazione shock. Nel corso della trasmissione l’attrice messicana 32enne, ha confessato di essere stata vittima di un abuso agli albori della sua carriera. Anche se Karla ha rifiutato di fare il nome del regista che l’ha ...

Icardi e la vita privata : riveLazioni shock del parrucchiere di Wanda Nara : 1/20 Foto Instagram ...

Viaggia nel tempo e predice il futuro : le riveLazioni shock di un uomo che dice di venire dal 2030 : Un uomo ha dichiarato di provenire dal futuro , e precisamente dal 2030, e di poter predire cosa succederà nel nostro mondo da qui a dieci anni. Non c'è nulla di strano in simili diciarazioni, ...

Nadia toffa shock - la riveLazione a Le Iene che nessuno si aspettava : "ho avuto un cancro" : Nadia toffa ritorna alle Iene con una rivelazione shock: la presentatrice del noto programma annuncia di avere avuto un tumore E' arrivato il momento che tanti aspettavano, Nadia toffa è tornata a Le ...

Lazio in crisi nera : difesa da incubo (numeri shock) ed Inzaghi perde colpi : La Lazio sta vivendo uno dei peggiori momenti dell’era Inzaghi. La squadra capitolina oggi ha perso contro un grandissimo Napoli ed ovviamente ci può stare eccome, ma ci sono dei campanelli d’allarme che devono essere tenuti in considerazione. Nelle ultime 4 partite la Lazio non ha vinto, tenendo conto anche della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia. Le squadre in corsa per la Champions League per fortuna di Inzaghi non stanno ...

L'Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte squalificato dopo la riveLazione shock? Video : L'#isola dei famosi 2018 è cominciata ufficialmente questa sera con la seconda puntata di questa tredicesima edizione che si è aperta con una confessione shock fatta in diretta da Eva Henger. La naufraga che questa settimana è in nomination con Marco Ferri e quindi rischia di essere eliminata dal reality show, ha confessato che uno dei concorrenti in gara quest'anno ha trasgredito le regole del gioco perché avrebbe portato con se sulL'Isola ...

Al via X-Files 11 su Fox - anticipazioni 29 gennaio : Mulder tra il figlio di Scully e riveLazioni shock : Tornano Fox Mulder e Dana Scully per la loro ultima avventura insieme: dal 29 gennaio arriva X-Files 11 su Fox, con i nuovi episodi (10, 4 in più rispetto il precedente capitolo) che debuttano a due anni di distanza dalla decima stagione. Stasera, il canale 112 di Sky manderà in onda l'episodio 11x01 intitolato "Memorie dal futuro" (qui trovate la nostra recensione spoiler). X-Files ha da sempre appassionato milioni di spettatori, e col tempo ...

Roberta Ragusa fuggita in America? RiveLazioni shock in tv Video : Nuove Rivelazioni shock in tv sulla scomparsa di #Roberta Ragusa, la donna Toscana scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 da Gello, in provincia di #Pisa, e ma più ritrovata. Fuga o alibi il titolo della puntata di Quarto Grado [Video], il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, in onda questa sera domenica 28 gennaio. C'è una notizia clamorosa, ha detto il conduttore aprendo ...