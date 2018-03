Lazio | non Var tutto bene

Direzione Pd - approvata reLazione di Martina : 7 non l'hanno votata : La Direzione del Partito democratico ha approvato il documento finale che recepisce la relazione del vicesegretario Maurizio Martina e che sancisce il "no" a qualsiasi tipo di alleanza, sia con il M5s ...

Assegni non trasferibili : tutte le trappole dalla clausola all'obLazione : Sulla querelle relative alle maxi sanzioni per gli Assegni a partire da mille euro a salire senza la clausola di non trasferibilità scende in campo anche il ministero dell'Economia. Lo fa con vademecum per evitare errori dalle dimenticanze

Gli errori da non fare quando si torna single dopo una reLazione lunga : No, non siete la creatura più sola del mondo e no, non tutti devono capirvi e supportarvi in maniera incondizionata. Fate come dicono le amiche, lo fanno per il vostro bene. Non considerare quelli ...

Lazio - Parolo : 'Per noi il Var è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...

Lazio - Inzaghi : 'Il Var? In questo momento gli episodi non ci sono favorevoli' : Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza gli episodi dubbi a Cagliari, parlando a Sky sport. 'È un pò troppo quello che sta succedendo in questi mesi - sottolinea -. Nessuno sta parlando ...

Lazio - l'ira di Immobile : 'Con noi non vanno mai a vedere il Var' : 'Non capisco perché quando i rigori sono a favore della Lazio gli arbitri non vanno mai a vedere la Var. Quella su di me era il rigore più netto da quando io gioco al calcio'. Dai microfoni di Sky, al ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE - C'È POSTA PER TE/ Ci saranno riveLazioni sulla presunta gravidanza? : Ospiti questa sera a C'è POSTA per te, BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE riceveranno una lettera da parte di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Non siamo in calo. De Vrij all'antidoping? Solo un problema burocratico' : Aspettando il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Dinamo Kiev, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari, il mister biancoceleste Simone Inzaghi ha ...

Lazio - Inzaghi : "E' un momento cruciale - non siamo in calo" : Il tecnico biancoceleste: "De Vrij? Solo un problema burocratico, si risolverà tutto senza provvedimenti"

Lazio - DE VRIJ CONVOCATO DA PROCURA ANTIDOPING/ Ma non si presenta : sospensione in vista? : LAZIO, De VRIJ, CONVOCATO dall’ANTIDOPING: ecco perché. Il difensore centrale del club biancoceleste è stato CONVOCATO dall’organo ANTIDOPING italiano, il Nado, nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:37:00 GMT)

Lazio - Immobile : "Periodo no - ma non piangiamoci addosso" : L'attaccante partenopeo indica la via per uscire da questo momento complicato: "Bisogna andare avanti con il lavoro per vincere queste partite. Se la nostra stanchezza è mentale? Sì, è vero"

Lazio - giallo antidoping : De Vrij non si presenta in Procura : Giornata movimentata per il campionato di Serie A, prima la positività dopo un controllo antidoping del calciatore del Cagliari Joao Pedro, poi il giallo De Vrij. Il difensore aveva ricevuto la convocazione dalla Procura antidoping ma nel pomeriggio non si è presentato, doveva fornire precisazioni in merito al test effettuato lo scorso 19 febbraio dopo Lazio-Verona. Al suo posto si sono presentati due medici della Lazio ma a presentarsi doveva ...

Pagelle / Lazio Dinamo Kiev (2-2) : Milinkovic-Savic non c’è. I voti della partita (Europa League ottavi) : Pagelle Lazio Dinamo Kiev 2-2: i voti della partita dello stadio Olimpico. I biancocelesti impattano in casa nell'andata degli ottavi di Europa League, non bastano Immobile e Felipe Anderson(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:58:00 GMT)

Europa League. Alla Lazio non bastano Immobile e Felipe Anderson : La squadra di Inzaghi dovrà fare l’impresa tra una settimana a Kiev. Nell’andata degli ottavi di Europa League, la Lazio