Lazio news | Murgia | Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi

M5S Lazio : Zingaretti dia spiegazioni su sito fake news : Roma – M5S Lazio: noi alle prese con fake news mentre altri preparava fango per condizionare voto nel Lazio Roma -Di seguito il messaggio apparso... L'articolo M5S Lazio: Zingaretti dia spiegazioni su sito fake news su Roma Daily news.

Modella Playboy : ho avuto reLazione con Trump. Casa Bianca : fake news - : Secondo il New Yorker , mentre era già sposato con Melania, nel 2006, il presidente Usa avrebbe avuto una storia durata nove mesi con Karen McDougal. Smentita da Washington

Lazio news - Anderson non verrà convocato col Napoli : Il brasiliano rimarrà fuori per scelta tecnica dopo la lite con Inzaghi al termine della sfida col Genoa

Sciopera l'agenzia di stampa Askanews : 'Rischiamo di chiudere per le specuLazioni della proprietà' : Niente stipendio: sciopero, all'unanimità e con rete bloccata. La crisi morde anche la categoria dei giornalisti, come è noto. Ma Askanews, una delle più importanti agenzie di stampa italiane, "...

Papa : fake news manipoLazione per influenzare scelta politica. Il miglior antidoto è la verità : fake news sono manipolazione per influenzare scelta politica 'fake news e' un termine discusso spiega Bergoglio e oggetto di dibattito. Generalmente riguarda la disinformazione diffusa online o nei ...

Lazio news - Inzaghi : "Dobbiamo rimanere umili e uniti" : ROMA, 23 gennaio 2018 – Cinque reti al Chievo Verona e Inter raggiunta in classifica al terzo posto. La Lazio sogna un piazzamento in Champions League , considerando che domani avrà la possibilità di ...

Infortunio Immobile/ Lazio news - l'attaccante esce nel primo tempo : possibile stiramento : Infortunio Immobile Lazio news: problema muscolare per l'attaccante biancoceleste, che ha lasciato il campo nel primo tempo della partita contro il Chievo. Si sospetta uno stiramento(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:14:00 GMT)

Lazio - Daga (M5s) : da governatore fake news sulla sanità : Roma, 19 gen. (askanews) 'Zingaretti è un bugiardino. Ormai, le menzogne del governatore non si contano più ed oggi, anche il Tempo lo smaschera sul San Filippo Neri che, lo stesso Zingaretti, aveva ...

Elezioni - al via il servizio on line di segnaLazione di fake news : La polizia postale a caccia di fake news . Con il nuovo sistema di segnalazione - un bottone virtuale sul sito del commissariato on line dove i cittadini potranno segnalare, appunto, le bufale che ...

Lazio news - l'amichevole in famiglia termina 8-0 : ROMA, 18 gennaio 2018 – Un'amichevole in famiglia, per iniziare a fare qualche test, in vista delle prime prove tattiche che scatteranno nella giornata di domani a Formello. La Lazio prepara la ...

Baselli all'Inter? / Calciomercato news : sul talento del Torino c'è anche la Lazio : Baselli all'Inter? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Lazio - Lombardi : nessuna candidatura alla Camera. Fake news Pd : Roma, 14 gen. (askanews) 'Non mi sono mai serviti paracadute, quando e se cado mi rialzo da sola'. Così la candidata a Presidente della Regione Lazio, Roberta Lombardi smentisce una sua parallela ...