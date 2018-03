Lazio | Marusic salta la Dinamo Kiev | dubbio Milinkovic-Savic

Lazio - Marusic e Caceres in dubbio per Kiev : Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della settimana in vista del match in programma giovedi’ in Ucraina con fischio d’inizio alle ore 19. Il tecnico biancoceleste ha due dubbi legati alle condizioni fisiche di Marusic e Caceres: entrambi non sono al meglio, ma sperano di recuperare per la ...

Lazio - Marusic e Caceres da valutare in vista della Dinamo Kiev : ROMA - Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della ...

Lazio - Lulic e Lukaku scaldano i motori : Marusic e Basta in dubbio per la Dinamo Kiev : Vincere contro la Dinamo Kiev per dimenticar la sconfitta con la Juventus. In casa Lazio c'è voglia di voltare pagina e l'occasione può essere l'andata degli ottavi di Europa League, in programma all'...

Lazio-Juventus - le probabili formazioni : out Higuain e Dybala - Basta sostituirà Marusic : Messa alle spalle la Coppa Italia, Lazio e Juventus si preparano ad affrontare uno dei big match in programma nella 27giornata, snodo fondamentale per le ambizioni Champions e scudetto di entrambe le ...

Sassuolo Lazio - risultato live 0-3 - streaming video e tv : Espulso anche Marusic! : Diretta Sassuolo Lazio streaming video e tv. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al Mapei Stadium.

Diretta / Sassuolo Lazio (risultato live 0-3) streaming video e tv : Espulso anche Marusic! : Diretta Sassuolo Lazio streaming video e tv: i biancocelesti sono impegnati in trasferta contro i neroverdi. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:29:00 GMT)

Milan-Lazio 1-1 La Diretta Vantaggio di Cutrone e pari di Marusic : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non...

Lazio - col Chievo ballottaggio Marusic-Basta : ROMA, 19 gennaio 2018 – Allenamento mattutino per la Lazio di Simone Inzaghi in quel di Formello. Al quartier generale biancoceleste si è cominciato a fare sul serio in vista della gara di domenica ...

Lazio - Basta insidia Marusic sulla destra - Caicedo out per il Chievo : Ballottaggio a destra in casa Lazio. Basta e Marusic si contendono il posto sulla fascia. Il secondo è tornato ad allenarsi regolarmente da tre giorni, dopo aver saltato per un affaticamento muscolare ...

Lazio - il bollettino medico : da Marusic a Radu - i dettagli : Al termine della partita contro la Spal, il coordinatore dello Staff medico biancoceleste, il dott. Fabio Rodia, è intervenuto ai microfoni Lazio Style Channel, 233 di Sky. “Eravamo rimasti in apprensione negli ultimi giorni per la condizione fisica di Ciro Immobile: l’attaccante aveva riportato al termine di un allenamento un trauma distorsivo al ginocchio, ma siamo riusciti a recuperarlo, grazie alle nostre cure ed al carattere del giocatore, ...

Lazio - Milinkovic - Marusic e Leiva incontrano i piccoli pazienti del Bambino Gesù : Regali, selfie e tanti sorrisi all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Milinkovic, Marusic, Caicedo, Leiva e Patric hanno incontrato i piccoli pazienti. Altra lodevole iniziativa della Lazio, ...