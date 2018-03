Lazio contro il Var “Campionato falsato” Esplode la rabbia del ds Igli Tare

Lazio-Tare - sfogo contro il Var : “Ci mancano 12 punti - campionato falsato…” : Lazio-Tare- Delusione e tanta rabbia da parte di Igli Tare. Il ds biancoceleste, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha sottolineato tutto il rammarico per i torti arbitrali subiti dai biancocelesti nel corso di questa stagione. “ABBIAMO 12 punti IN MENO…” Igli Tare ha tuonato: “Ci ha tolto come minimo 12 punti, ma anche […] L'articolo Lazio-Tare, sfogo contro il Var: “Ci mancano ...

WhatsApp aggiunge nuovi adesivi e nuove protezioni contro la cancelLazione dei messaggi : WhatsApp aggiunge nuovi set di adesivi, anche se non sono ancora disponibili per gli utenti, e nuovi sistemi per evitare la cancellazione non autorizzata dei messaggi. L'articolo WhatsApp aggiunge nuovi adesivi e nuove protezioni contro la cancellazione dei messaggi proviene da TuttoAndroid.

Diaconale : 'Malanimo degli arbitri contro la Lazio' : 'Il campionato è falsato, anche se la Lazio non vuole credere al complotto. In questo vuoto di potere, Lotito è meglio che si defili. Il malanimo della categoria arbitrale nei nostri confronti è ...

Lazio come la Juventus - 2-2 all’andata : adesso il blitz in trasferta contro la Dinamo Kiev : Proprio come la Juventus. Finisce 2-2 la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Lazio e Dinamo Kiev, ottima prestazione in fase offensiva della squadra di Simone Inzaghi mentre qualche problema di troppo in fase difensiva. La Lazio gioca meglio nel primo tempo ma non riesce a sfondare, il vantaggio però è della Dinamo Kiev che passa con una rete di Tsygankov. La reazione della Lazio è di quelle importanti ed in pochi ...

Violenza contro donne - arriva patto Lazio : ANSA, - ARICCIA , ROMA, , 8 MAR - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha illustrato questa mattina, in occasione dell'8 marzo, i contenuti del 'Protocollo operativo per il contrasto ...

Lazio - numeri favorevoli : ecco l'obiettivo contro la Dinamo Kiev : PRECEDENTI - Come ricorda il 'Corriere dello Sport', uno solo è l'evento negativo da scongiurare: nel 2016 la Lazio di Pioli venne eliminata agli ottavi dallo Sparta Praga. Nel 2013 la Lazio di ...

Fed - Beige Book : salari in aumento ma infLazione sotto controllo : E' quanto afferma la Federal Reserve nel suo Beige Book , il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell'economia statunitense e condotto nei 12 distretti in cui opera la banca ...

Fed - Beige Book : salari in aumento ma infLazione sotto controllo : E' quanto afferma la Federal Reserve nel suo Beige Book , il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell'economia statunitense e condotto nei 12 distretti in cui opera la banca ...

Calcio - Europa League 2018 : la Lazio attende la Dinamo Kiev per proseguire nella tradizione favorevole contro le ucraine : Quello valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di Calcio, che andrà in scena giovedì sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma, sarà il terzo confronto tra Lazio e Dinamo Kiev: nelle prime due sfide la formazione biancoceleste è sempre uscita vincitrice. Invece, guardando al bilancio complessivo tra Lazio e squadre ucraine, i biancocelesti hanno sempre vinto in casa nei cinque precedenti confronti, mentre poi ...

Shevchenko : 'Gattuso ha riportato lo spirito Milan. Roma e Lazio - tifo contro' : ... rispettivamente contro Roma e Lazio : Andriy Shevchenko parla a tutto campo nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Roma E L'OLIMPICO - 'Un posto splendido, uno stadio che ...

BlackBerry contro Facebook - WhatsApp e Instagram per la vioLazione di brevetti : BlackBerry Limited ha avviato un'azione legale contro Facebook, sostenendo che il social network e le sue sussidiarie WhatsApp e Instagram violano suoi brevetti L'articolo BlackBerry contro Facebook, WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

VARRIALE ATTACCA LA JUVENTUS / "Vittoria immeritata contro la Lazio e il Var scandaloso" : VARRIALE ATTACCA la JUVENTUS: il giornalista sostiene che la vittoria dei bianconeri contro la Lazio è immeritata e poi si schiera contro il Var colpevole di non aver fischiato un rigore.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Lazio-Juve - la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var! FOTO] : Lazio-Juve, la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var. Gaia Lucariello, ha espresso il proprio parere sulla decisione del direttore di gara Banti di non comminare il rigore in favore della Lazio per atterramento di Lucas Leiva da parte di Benatia. La Lucariello fa riferimento al mancato intervento del Var, una decisione che di certo farà molto discutere dato che ha pesato in maniera enorme sulla gara. Sul punteggio di 0-0 il penalty ...

Juventus - ci pensa Dybala a far godere i bianconeri : 1-0 al 93' contro la Lazio - è gol scudetto : Finisce 1-0 per la Juventus la sfida nell'anticipo pomeridiano contro la Lazio. Al 93' è Dybala a sbloccare il risultato regalando ai bianconeri tre punti pesantissimi in chiave scudetto.