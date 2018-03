Lazio | clamoroso Tare | ' Campionato falsato | c' è ipotesi malafede'

Clamoroso Raiola - svela il futuro di Balotelli e Donnarumma : riveLazioni shock : Raiola scatenato, novità clamorose su due assistiti, l’attaccante Mario Balotelli ed il portiere Donnarumma, in particolar modo SuperMario pronto al ritorno in Italia mentre Gigio dovrebbe lasciare la Serie A. Ecco le clamorose rivelazioni dell’agente ai microfoni di Rai Sport: “Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche ...

Pagelle Sassuolo-Lazio 0-3 - Milinkovic-Savic clamoroso : Pagelle Sassuolo-Lazio – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo della Lazio nella gara in trasferta contro il Sassuolo, netto successo per la squadra di Simone Inzaghi che adesso torna al terzo posto dopo il successo di ieri dell’Inter. Il grande protagonista è stato Milinkovic-Savic, sempre più trascinatore della Lazio, in rete anche Immobile. Espulsione per Berardi. ...

Clamoroso Tare : 'De Vrij lascerà la Lazio a giugno' : L'unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli' . Tags: Tare , Lazio , De Vrij , Calciomercato Tutte le notizie di Calciomercato

Calciomercato Lazio - clamoroso Nani : vuole già lasciare i biancocelesti! : La Lazio sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. I biancocelesti sono reduci da quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa League ma, a cominciare da lunedì, dalla sfida con il Verona, la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di tornare alla vittoria visto l’impegno non proibitivo. Nello spogliatoio però sembra essere scoppiato un nuovo caso, dopo quello legato a Felipe Anderson. Questa volta il protagonista ...

Lazio-Genoa 1-2 - clamoroso all'Olimpico. Pandev e Laxalt stendono i biancocelesti : ... : Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov Notizie sul tema Dove vedere Lazio-Genoa posticipo Serie A: diretta tv e live streaming ...

Clamoroso Lazio - De Vrij non rinnova : da domani libero di firmare con un nuovo club - i dettagli : Le ultime notizie che arrivano da casa Lazio sono davvero sconvolgenti. Nelle scorse settimane sembrava essere solo una formalità il rinnovo di De Vrij col club del presidente Lotito, ma tale accordo non arriverà. Il calciatore olandese, secondo quanto rivelato da Premium Sport, ha deciso di non prolungare il proprio contratto con il club capitolino e da domani sarà libero di firmare con un altra squadra. L’Inter è attenta alla questione, ...

Clamoroso Milan-Lazio - Cutrone ha segnato con il gomito : gol irregolare [VIDEO] : Clamoroso Milan-Lazio, Cutrone ha segnato con il gomito: gol irregolare [VIDEO] – Si sta giocando la 22^ giornata del campionato din Serie A, nella gara delle 18 in campo Milan e Lazio. A 10 minuti dal termine la squadra di Gennaro Gattuso è in vantaggio per 2-1, la sblocca Cutrone, poi il pareggio di Marusic, poi ci pensa Bonaventura per il 2-1. Ma con ampio ritardo le telecamere hanno evidenziato un episodio Clamoroso, la rete di Cutrone ...

Calciomercato Lazio - clamoroso colpo di scena sul futuro di De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante in campionato, Europa League e Coppa Italia, l’intenzione è continuare a sorprendere fino al termine della stagione. Nelle ultime ore clamoroso colpo di scena sul futuro del difensore De Vrij, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il calciatore al rientro dalle vacanze dovrebbe rinnovare il contratto con i biancocelesti. Accordo per ...

Clamoroso Lazio-Fiorentina - class action per annullare il risultato della partita : i dettagli : Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Lazio e Fiorentina del 26 novembre che si è conclusa sul punteggio di 1-1, nel mirino le scelte arbitrali. class action da parte dei tifosi biancocelesti, secondo quanto riporta La Repubblica ricorso nei confronti dell’Aia per ”illegittima applicazione del protocollo Var”, in quella partita la squadra di Pioli pareggiò al 93’ grazie a un rigore di Babacar, penalty ...