Lavoro | Istat | disoccupazione 2017 all' 11 | 2% | ai minimi da 2013

Istat - l'economia migliora : più occupati - anche precari - e senza Lavoro under 35 ai minimi dal 2010 : L'Istituto di statistiche conferma le stime del governo e certifica che il Prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,5% nel 2017. Si tratta dell'incremento maggiore dal 2010 -

Intanto l'economia migliora - secondo l'Istat : più occupati - anche precari - e senza Lavoro under 35 ai minimi dal 2010 : l'Istat conferma le stime del governo e certifica che il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,5% nel 2017. Si tratta dell'incremento maggiore dal 2010 . Il rapporto deficit/pil si attesta ...

Lavoro - Istat : a gennaio disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 1 mar. , askanews, La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere a gennaio , +2,3%, +64 mila, dopo cinque mesi consecutivi di calo. L'aumento della disoccupazione interessa ...

Startup italiane : indagine Mise-Istat su innovazione - formazione e Lavoro : ... del Direttore generale per la politica industriale del Mise, Stefano Firpo , del Direttore del dipartimento per la produzione statistica di Istat, Roberto Monducci , e di rappresentanti del mondo ...

Istat - ricatti e molestie sul luogo di Lavoro . Ne sono vittime 1 - 4 milioni di donne : Più in generale, fuori dalla vita lavorativa, sono circa 8 milioni 816.000 (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale

Istat: 1,4 milioni di donne hanno subito molestie sul lavoro Un milione 173mila di donne vittime di ricatti sessuali per essere assunte, per mantenere il posto o per ottenere progressioni di carriera