Lavoro | il Sud piange ancora | triplo dei disoccupati rispetto al Nord

Reddito di cittadinanza - Sud - microcredito e salario minimo : ecco le proposte del M5S sul Lavoro : Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro in un governo M5S, sul blog delle stelle traccia le priorità sul fronte lavoro . Il Reddito di cittadinanza , gli investimenti ...

Occupazione - Nord e Sud sono due Italie diverse quando si parla di Lavoro : di Vittorio Daniele* Nell’ultimo ventennio, il mercato del lavoro italiano è stato oggetto di una serie di riforme che lo hanno radicalmente trasformato. Dal Pacchetto Treu (L. 196/97) alla Legge Biagi (2003), fino ad arrivare al Jobs act (2015), il quadro di norme sul lavoro è divenuto via via più flessibile. Quanto siano profonde le trasformazioni del lavoro lo dimostra, per esempio, la crescita dell’Occupazione a termine, la cui quota in ...

Da Sassuolo a Lecco i distretti con la Lega Bassi salari e Lavoro - chiave 5 Stelle al Sud : Dai metalli di Brescia alle valvole di Lumezzane, dalla concia di Arzignano alla pelletteria toscana, dall’oreficeria di Valenza e Arezzo al tessile comasco e dalla meccanica bergamasca il risultato non cambia: ecco come le aree produttive hanno votato per il cambiamento. Il caso Taranto, dove vince Grillo che vuol chiudere l’Ilva. A Belluno Salvini triplica i voti. ...

Corea del Sud - il parlamento vara la riduzione dell’orario di Lavoro : da 68 a 52 ore alla settimana : L’Assemblea nazionale sudCoreana (il parlamento di Seul) ha approvato con una maggioranza schiacciante – 151 a favore, 11 contrari e 32 astenuti – la proposta di ridurre le ore lavorative settimanali da 68 a 52. Ovvero 40 ore regolari più 12 ore di straordinari. Per i diciottenni, il limite sarà di 35 ore alla settimana rispetto alle attuali 40. Il lavoro nel weekend sarà ricompensato con una paga aggiuntiva tra il 50 e il 100%, a ...

Lavoro - donne laureate del Sud guadagnano meno dei colleghi uomini : Teleborsa, - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo , 1000 euro contro 1300, . A quattro anni dalla laurea il ...

Berlusconi : 'Con Tajani premier 500mila posti di Lavoro al sud' : "Tajani mi ha portato un regalo, un programma che prevede un fondo finanziato dalla Bei, dalla Cassa Depositi e Prestiti e fondi strutturali per le infrastrutture, mirato per il sud di tra i 20 e i 30 ...

La Corea del Sud taglia 16 ore di Lavoro a settimana. Ma non erano i più stakanovisti : Una legge per ridurre la settimana lavorativa e ridurre lo stress dei dipendenti. In Corea del Sud stanno provando, in questo modo, a migliorare la qualità della vita dei cittadini e, ...

Banche - 7mila posti di Lavoro in meno al Sud : E' stata una brutta sorpresa anche l'ufficio studi della First Cisl nazionale, una delle sigle sindacali più importanti del settore bancario. Il sindacato elaborando i dati di Bankitalia sul numero ...

Gentiloni : crescità c'è - deve trasformarsi in Lavoro. Per il Sud servono scelte culturali : Dopo la Germania l'Italia è il maggiore paese per l'export d'Europa e rappresenta la più grande industria sottolinea il Presidente del Consiglio